ACPV homenatjarà en Sant Joan la societat civil organitzada per a superar la Covid i recordarà "els presos polítics"

Entre els actes programats s'inclou la publicació d'una mostra de refranys populars en format audiovisual, entre aquest dilluns i dimarts, i en la qual han participat associacions i col·lectiu de nord a sud de la Comunitat Valenciana, i l'arribada de la Flama del Canigó "des del Principat a unes 13 comarques, una tradició vinculada al solstici d'estiu", ha informat l'entitat en un comunicat.

Amb el lema 'Enguany, encenc la flama per tu', ACPV ha organitzat una sèrie d'actes davant la nit de Sant Joan i l'arribada d'estiu, una celebració que arriba "de forma anòmala per la situació de crisi sanitària", però que es convertirà en un homenatge "a tota la societat civil mobilitzada per a superar la Covid-19".

Així, assenyala que "sens dubte" serà una nit de Sant Joan "diferent", marcada per "les desgràcies de les pèrdues personals que el nostre poble ha patit" però també marcada per la "falta de visibilitat del valencià en la gestió de la crisi sanitària per part de les administracions".

Per aquest motiu, ACPV considera "imprescindible mantindre vives les tradicions autòctones, així com la llengua i la cultura pròpies". Dins dels actes, aquest dilluns s'emetrà en format audiovisual refranys sobre aquest dia, ja que es tracta d'una data "clau" en el calendari popular de la Comunitat Valenciana.

Per a aquest dimarts s'ha convocat un encès simbòlic de ciris en els balcons com a "homenatge a les víctimes de la Covid-19", a partir de les 22.00 hores, i també "un record per als presos polítics i exiliats, per a reivindicar la defensa dels drets fonamentals, una reivindicació que no quedarà al marge del moment d'emergència social que viu el país".

Al final de la vesprada s'espera l'arribada de la Flama del Canigó, símbol "d'unió cultural i lingüística" que està previst que allotgen unes 13 comarques. "Parlar de Sant Joan i de la Flama és, sens dubte, parlar també de la nostra llengua", reivindica l'entitat, que explica que es tracta d'una tradició catalana vinculada al solstici d'estiu, que s'inicia amb la renovació del foc en el cim del Canigó i culmina amb l'encès de les fogueres de Sant Joan, després que la flama, portada per voluntaris "es repartisca per tot el país".