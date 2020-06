El PSOE apoya la movilización sindical del 28J por una reconstrucción "justa"

El secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que, junto a otros representantes socialistas, ha mantenido un encuentro con los secretarios generales de UGT y CCOO en la provincia, Juan Francisco Martín y Ricardo Flores, ha subrayado la importancia de apostar por "un modelo que, a diferencia de la anterior crisis económica, permita avanzar con determinación, garantizando los derechos ya alcanzados y desarrollando aquellos que sean posibles".

"La protección de las personas, especialmente aquellas más vulnerables, debe ser el objetivo prioritario de la hoja de ruta política que se ponga en marcha para revertir esta situación y volver a la posición de partida, anterior a la pandemia del covid-19", ha afirmado en una nota de prensa.

Así, ha abogado para que "todos los pasos que se den para salir de esta crisis en las mejores condiciones y a la misma velocidad, deben ser para avanzar no para retroceder. Estamos en el momento de la verdad y hay que gestionar desde la responsabilidad".

También ha aludido a la necesidad de "fortalecer y blindar" servicios públicos como la sanidad o la educación con mayores recursos humanos y materiales. "Para mejorar la asistencia y servicios a sus usuarios y usuarias y al alumnado, y optimizar las condiciones laborales de los profesionales que se dedican a ellas".

Por su parte, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha trasladado al máximo representante del PSOE en Granada la idea de que la gestión de la crisis provocada por la pandemia debe ser social e inclusiva, y que vaya en la dirección de un nuevo modelo social y económico y por la calidad de la democracia.

El dirigente ugetista ha señalado también la necesidad de que la medida prioritaria para la reconstrucción económica debe ser que los ERTE se mantengan hasta final de año, ya que, de finalizar en septiembre como plantea el Gobierno, podría repercutir en la destrucción de empleo y el cierre de empresas.

A este respecto, ha remarcado que hay empresas que no van a poder recuperar su actividad al cien por cien, lo que supondrá que algunas se estén planteando pasar de ERTE a ERE, y de no mantenerse se produciría un paro importante en la provincia llegando a cifras que no hemos conocido en las últimas décadas.

Por otro lado, Martín ha considerado que, dentro de la situación de desventaja competitiva de Granada, por la falta estructural de infraestructuras, hay otros factores que pueden relanzar la actividad económica de la provincia, como el hecho de la que Granada sea un destino seguro para el turismo por la baja incidencia del covid-19, por lo que ha añadido que "hay que potenciar los factores que son favorables como el turismo de calidad y baja densidad".

Para el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, la prioridad en estos momentos pasa por construir un nuevo modelo en el que "lo social, la reestructuración de nuestro débil sistema productivo, la apuesta por la innovación, la tecnología y la industria, la economía verde, la lucha contra el cambio climático, y el empleo digno deben ser las claves".

Por este motivo la movilización surge "a favor de una gestión de la crisis social e inclusiva que vaya en la dirección de un nuevo modelo social y económico y por la calidad de nuestra democracia".

Asimismo, ha pedido un cambio radical del modelo de legislación laboral mediante la corrección de los elementos esenciales de la reforma de 2012, de la que, asegura que es "contraproducente por antieconómica e injusta". También, asegura el representante sindical, "deben incentivarse los ERTE y no los despidos, garantizando los derechos de los trabajadores y las trabajadoras".

En este sentido, desde CCOO, ha terminado Flores, "no dudaremos en denunciar todo tipo de incumplimientos que se puedan dar en las empresas en esta vuelta a la normalidad" que acaba de inaugurarse.