La periodista donostiarra Pilar Kaltzada, nueva vicepresidenta de Save the Children

Con este cargo, Pilar Kaltzada asume ahora "una mayor responsabilidad para contribuir al objetivo de proteger y defender los derechos de los niños y las niñas en todo el mundo".

La nueva vicepresidenta, que además de periodista es consultora en Linking Ideas, agencia de la que es cofundadora, cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión y asesoría de comunicación, en ámbitos como la innovación, la gestión de la diversidad cultural o las políticas de género.

"Somos lo que hacemos y decimos, y también lo que callamos o ignoramos. Las desigualdades me atraviesan y creo que hay tanto por hacer, que el silencio y la pasividad son una ofensa. El sufrimiento de las niñas y niños no es inevitable. Su dignidad y felicidad es la base sobre la que me gustaría construir el futuro que deseo", ha defendido.

La nueva vicepresidenta de Save the Children forma parte también del colectivo 'Doce Miradas', cuyo objetivo es "la sensibilización y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres". También es miembro del Consejo Asesor del Euskera (EAB), órgano adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco a través de la Viceconsejería de Política Lingüística.