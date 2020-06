Més de 1.000 persones aturades de més de 30 anys treballaran en 522 entitats locals gràcies a Avalem Experiència

Aquestes ajudes s'emmarquen en Avalem Experiència, un projecte engegat pel Consell a través de Labora per a donar suport a la inserció laboral de les persones aturades, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'import de les subvencions, per cada entitat local, és d'un mínim de 17.000 euros i es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles que no estiguen percebent prestacions o subsidis per atur. Així mateix, poden comprovar en Punt Labora l'estat de la seua demanda i actualitzar-la si és necessari en autoentrevista.

Tant aquest programa com Avalem Joves s'emmarca en el repte del Consell de prioritzar actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats d'inserció. L'objectiu d'aquest pla és "donar resposta a la situació d'emergència social que suposa l'elevada taxa d'atur especialment en els grups de majors de 45 anys i en les persones que porten més de 12 mesos aturades". En concret, la Conselleria d'Economia Sostenible estima que el públic objectiu d'aquest programa d'incentiu a l'ocupació és de 190.600 persones.