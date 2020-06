La Comunitat Valenciana entra en la 'nova normalitat' amb 417.805 treballadors en ERTO

La Comunitat Valenciana ha arrancat la 'nova normalitat' amb 65.671 sol·licituds d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), des de l'inici de la crisi sanitària del coronavirus, que afecten 417.805 treballadors, segons les últimes dades de la Conselleria d'Economia Sostenible.

D'aquestes sol·licituds, fins al 21 de juny, l'administració valenciana ha resolt un total de 62.655 expedients, que afecten 388.047 treballadors.

En concret, la Direcció General de Treball ha rebut 831 expedients sobre 75.697 empleats i ha resolt 751 d'aquestes sol·licituds.

La Direcció territorial de València ha rebut 31.146 sol·licituds amb 167.650 afectats i ha resolt 29.322 d'ells; a Alacant s'han registrat 25.839 expedients sobre 131.228 empleats, dels quals s'han resolt 24.856; i a Castelló s'han comptabilitzat 7.855 sol·licituds amb 43.230 treballadors afectats, dels quals es van resoldre 7.726 expedients.

Per sectors, la majoriade les persones afectades per un ERTO es dedica a Serveis. En total hi ha 285.600 treballadors afectats a la Comunitat Valenciana i 55.826 sol·licituds d'expedients.

El segon sector més afectat és la Indústria, amb un total de 5.763 sol·licituds d'ERTO sobre 111.917 treballadors. Li segueix la Construcció, que acumula 3.789 expedients que afecten 18.887 treballadors. En Agricultura hi ha 292 expedients sobre 1.389 persones.