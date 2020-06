Gohub Ventures inverteix 500.000€ en Aunoa, una startup valenciana especialitzada en intel·ligència artificial

La nova companyia de GoHub ofereix una plataforma que supera les actuals solucions d'intel·ligència artificial del mercat i accelera la implantació d'un servei conversacional automatitzat entre les empreses i els seus usuaris, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La tecnologia d'Aunoa canvia les regles, ja que converteix els processos tradicionals de vendes i d'atenció al client en converses per mitjà de les aplicacions de missatgeria instantània més esteses, com WhatsApp, de manera que companyia i client es comuniquen d'una forma senzilla i eficient.

"Qui no s'ha desesperat en conversar amb l'assistent virtual d'entitats bancàries, companyies de telecomunicacions o asseguradores? El programari d'Aunoa humanitza la intel·ligència artificial per a oferir una resposta ràpida, acurtar els temps i millorar l'experiència de l'usuari que requereix solucions àgils", ha assenyalat la companyia.

Aunoa, segons les mateixes fonts, ofereix un "valor afegit": l'omnicanalitat del seu servici, ja que dirigeix les comunicacions al canal més adequat segons el tipus d'usuari que ho necessita. D'aquesta forma, permet una experiència de client similar i unificada independentment del canal pel qual accedeix l'usuari.

En particular, potencia els canals que actualment no estan integrats ni desenvolupats per les empreses, com són WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter DM, Telegram, Alexa, etc. Es tracta de les aplicacions que els usuaris utilitzen diàriament per a comunicar-se amb el seu entorn, per la qual cosa resulten altament accessibles i eliminen barreres d'entrada, creen proximitat i confiança. Així, Aunoa amplia a les empreses la seua target de clients, ja que poden abastar des de la generació Z i els millennials fins a persones d'edat avançada.

Actualment, arran de la Covid-19, Aunoa ha desenvolupat juntament amb la startup de firma digital Docuten la solució TECAP per a facilitar tràmits entre ciutadans i administració pública i ha sigut triada millor startup en la II edició de PC Components Startup Booster per al seu negoci d'e-commerce.

L'entrada de GoHub Ventures en Aunoa permetrà impulsar la introducció dels seus productes en diversos sectors. D'altra banda, formar part de l'ecosistema facilitarà la col·laboració en projectes multidisciplinaris amb les empreses del grup Global Omnium, en qualsevol àrea d'aplicació en la qual les solucions d'intel·ligència artificial conversacional siguen el motor de les comunicacions.

Fernando Pérez Borrajo, director corporatiu d'Aunoa, ha manifestat que "amb un model de servici validat i implantat amb èxit en diversos clients multinacionals, la incorporació de GoHub Ventures va a ser una enorme ajuda per la seua gran experiència amb les seues empreses participades en la nostra escalabilitat i internacionalització", ha dit.

Per la seua banda, Jaime Barba, director global de GoHub Ventures, ha afegit: "Les startups per les quals apostem per mitjà de GoHub seran clau en la nova dècada i Aunoa és una d'elles amb la seua solució de llenguatge automatitzat. Seguim invertint amb el nostre focus centrat en la transformació digital i els models B2B for enterprise que són un repte i una oportunitat ara mateix".