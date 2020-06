Terra Natura Benidorm dona la benvinguda als seus primers visitants entre marcaretes i preses de temperatura

L'entrada del públic ha estat acompanyada per música ambiental, versionant la cançó 'El cicle de la vida' del Rei Lleó. El director general de Terra Natura Benidorm, Luis Perea, ha comentat que "poder rebre de nou visitants en les instal·lacions és molt emocionant", després de veure's "obligats a tancar de manera precipitada per la crisi sanitària", segons arreplega el parc en un comunicat.

Perea ha agraït "el compromís i entrega de tots els empleats que durant aquests mesos de tancament han seguit treballant per a garantir el benestar dels animals". El directiu ha traslladat igualment un missatge d'"agraïment, seguretat i confiança" als visitants.

El públic assistent ha pogut recórrer les diferents àrees temàtiques de Pangea, Amèrica, Europa i Àsia en un itinerari suggerit, al qual s'han incorporat activitats, marques i senyalística específiques per a ajudar els visitants al fet que mantinguen les condicions recomanades per les autoritats sanitàries però continuen gaudint de l'experiència de la seua visita.

Per a l'obertura s'ha establit un protocol de mesures de prevenció sanitària que té com a objectiu garantir al màxim la seguretat dels visitants i empleats.

El pla de prevenció ha sigut elaborat sobre la base de les directrius i recomanacions donades per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) per als parcs d'atraccions, d'animals i d'oci, que estan arreplegades en l'especificació UNE 0066-18.

MESURES DE PREVENCIÓ

El paquet de mesures de prevenció inclou accions com la presa de temperatura als visitants, la reducció de l'aforament atenent la normativa legal vigent o la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Atenent les directrius de les autoritats sanitàries, és obligatori l'ús de mascaretes en tot el recinte sempre que no es puga mantindre la distància de seguretat.

Així mateix, s'ha augmentat la freqüència de les tasques de desinfecció i neteja en totes les instal·lacions del recinte al llarg de cada jornada. S'aconsella que la compra d'entrades es realitze online.