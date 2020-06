Artistes col·laboren en una intervenció urbana a València que reflexiona sobre l'"oportunitat" de "la nova normalitat"

L'acció es va dur a terme en el ras annex al cementeri de Benimaclet de València, informen les responsables de la iniciativa en un comunicat.

"Tota crisi suposa un desafiament a les estructures establides i deixa el descobert les vulnerabilitats dels nostres sistemes de gobernança. La crisi sanitària i el confinament han fet més palés si cap les desigualtats socials, les estructures de violència patriarcal i el desafiament mediambiental del nostre model econòmic", afirmen.

Les creadores creuen que "la present crisi i la mal anomenada 'nova normalitat' podria convertir-se en una oportunitat per a plantejar una realitat més respectuosa i integradora".

I advoquen per "reformular l'actual sistema capitalista predatori permetent integrar conceptes com el feminisme, la sostenibilitat o la inclusió com a pilars fonamentals d'una estructura soci-econòmica que perseguisca el desenvolupament humà sostenible, i no l'augment de la desigualtat i el benefici d'uns pocs".

"No podem controlar els desafiaments històrics als quals anem a haver d'enfrontar-nos, però en la nostra mà està decidir què món construïm quan aquests passen", conclouen des d'Stool Street Art.