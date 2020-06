Cultura.- L'obra d'Enric Valor traspassa fronteres amb la publicació en anglés de quatre 'rondalles' als Estats Units

Amb el títol de 'Four Valencian Fairy Tales', la Universitat de Califòrnia ha publicat via en línia 'The Mother of the Fishes', 'The Seamstress and the Locksmith', 'Abella' i 'The Love of the Oranges Three' en Publications of eHumanista- Monographs.

La traducció de les obres d'Enric Valor l'han feta els professors Paul Scott Derrick i Maria-Lluïsa Gea-Valor, informa l'institut cultural valencià en un comunicat.

A més, el volum inclou una introducció de Joan de Déu Martines, professor de la Universitat d'Alacant, amb l'objectiu de contextualitzar i valorar aquesta obra que es troba emmarcada dins de la tradició de faules europea. L'objectiu principal d'aquesta publicació és, subratllen, "difondre la literatura valenciana en el context internacional".

Des de la Institució Alfons el Magnànim recalquen que "clàssics contemporanis com Enric Valor formen part de l'imaginari col·lectiu i és important situar la seua contribució en l'àmbit cultural general".

La traducció que ofereixen la Institució Alfons el Magnànim, IVITRA i CCS-UCSB s'ha realitzat "amb rigor i la màxima fidelitat a l'original", conclouen.