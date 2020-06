Una concentració a València rebutja les sentències del TS sobre el valencià: "Atempten contra l'autogovern"

La protesta, convocada per Intersindical Valenciana, ha arrancat a les 11.00 hores amb el lema 'Sí al valencià' i han participat també Decidim, la Plataforma per la Llengua i Esquerra Republicana del País Valencià.

Amb aquesta mobilització pretenen mostrar el seu rebuig a les sentències del Suprem sobre el decret d'usos lingüístics i a les del TSJCV que van anul·lar 14 articles d'aquesta normativa. Entre altres qüestions, el TS considera que la Generalitat no era competent per a decidir si enviar documents en la llengua cooficial a comunitats del mateix "àmbit lingüístic".

Intersindical Valenciana ha defès que les resolucions del TS "vulneren la jurisprudència del propi Tribunal Suprem, així com del Tribunal Constitucional". A més, ha criticat que "atempten contra l'autogovern els valencians i valencianes, les competències de la Generalitat Valenciana i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua".

"És a dir, són un atac contra el poble valencià i la seua capacitat legislativa per a decidir sobre els assumptes que li afecten", ha subratllat l'organització en un comunicat.

Intersindical ha avançat que proposarà noves mobilitzacions "a favor del valencià" i, en eixe sentit, ha proposat que el 9 d'Octubre "tinga la defensa del valencià com un dels eixos centrals". Planteja que es duga a terme una manifestació a la tardor "coincidint amb l'aniversari de l'aprovació de la Llei d'ús i ensenyament del valencià".

D'altra banda, Intersindical Valenciana ha apostat per avançar en l'engegada de mesures "favorables al valencià", com que es promoga una Llei d'Igualtat Lingüística, "la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació i l'augment del pressupost per a la promoció i ús del valencià, o l'establiment de la competència lingüística per a accedir a la funció pública".