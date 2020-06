Ruta por las playas salvajes de España: paisajes espectaculares y poca masificación

Ver esta publicación en Instagram

Playa de Bolonia, in Cádiz Spain. If you squint a little, you can see at the horizon Morocco. This large pure beach is so charming during April and may, when no one's there. I loved that place ! Andalucia is spectacular 🙏🏻