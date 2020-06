María Pombo confirma que tiene esclerosis múltiple: "Mi tratamiento no hará daño al bebé"

Las últimas semanas están siendo un torbellino de emociones para María Pombo. Recientemente confirmó que está embarazada de su primer hijo con Pablo Castellano y este lunes, en su primer aniversario de boda, ha confirmado a sus seguidores una mala noticia: tiene esclerosis múltiple.

A través de sus stories de Instagram, la influencer compartió algunas fotos de su boda hace un año, y también explicó algunos detalles de sus últimas noticias, como las náuseas que está sintiendo durante el embarazo o que, a pesar de haberlo contado hace solo unos días, ya está en la semana 12 de gestación.

Pero después, pasó a hablar de los resultados de su prueba de esclerosis múltiple, una información que sus seguidores llevan tiempo esperando después de que dijera que se las había hecho. Y, desgraciadamente, la joven madrileña confirmó que tiene esta enfermedad.

pues finalmente maria pombo sí que tiene esclerósis múltiple pic.twitter.com/O5ZBRL7XXu — carlets✌🏻 (@caarlosabad) June 22, 2020

"Me empiezo a tratar la semana que viene con un tratamiento que es compatible con el bebé, que no le va a hacer daño. Y ya cuando dé a luz, verán cuál es el mejor tratamiento que hay", informó. "Estando embarazada no hay tantas opciones, con lo cual, en seis o siete meses veremos otras opciones mejores para mí".

Con una sonrisa en la cara y visiblemente positiva, María Pombo aseguró que tiene "una razón muy grande por la que ser muy muy feliz" y sigue fiel a su lema de "las ilusiones ganan al peso de las piedras". "La ilusión que tenemos ahora Pablo, yo y toda mi familia gana por goleada las piedras de la mochila", informó.