Coronavirus.- Les Kellys exigeixen un protocol davant la Covid "d'obligat compliment" que reduïsca la càrrega de treball

Així ho ha asseverat Yolanda García, portaveu del col·lectiu, en la seua compareixença en la comissió de Les Corts Valencianes per a la reconstrucció, on ha explicat les seues principals reivindicacions.

García ha manifestat que la Covid-19 "ha destapat molts dels problemes" que aquesta associació vé denunciant des de fa anys i que requereixen per a la seua solució "canvis legislatius, compliment de la llei i serietat a l'hora de recuperar el sector turístic".

"Un sector -ha continuat-, que ha anat creixent en facturació però la situació de moltes treballadores essencials és que a penes els ha arribat per a aguantar uns mesos". "En mes i mig de no treballar algunes companyes han hagut d'anar a Cáritas. Si açò és un turisme sostenible" que baixe Déu i ho veja", ha exclamat.

En aquest sentit, ha denunciat que hi ha hagut cambreres de pis externalitzades i eventuals "acomiadades de forma improcedent abans de l'estat d'alarma, deixant-les fora dels ERTO de força major, amb explicacions com 'Les tasques que vé exercint no s'ajusten a les tasques organitzatives de l'empresa' i això després de huit mesos treballant i amb pròrrogues incorporades".

També ha parlat de "contractes en frau de llei, amb treballadores eixint i entrant en els mateixos hotels durant anys, contractes per obra i servici, cessions il·legals de treballadores o empreses que canvien de raó social".

Davant aquesta situació, ha animat al fet que el Govern complisca "al més prompte possible" el compromís de derogar l'article 42.1 de la reforma laboral "que ha portat precarietat, facilitació d'acomiadaments, abús de la temporalitat i externalització dels servicis estructurals de la pròpia empresa". També a reforçar la inspecció sanitària i laboral i adoptar mesures com l'augment de personal de l'Invassat o la intervenció de Fiscalia.

"No volem dir que tots els empresaris siguen roins, allò que volem és que la llei caiga sobre aquells que no la compleixen i no isca més barat incomplir al llei que pagar la sanció", ha argumentat.

Igualment, ha lamentat la "nul·la prevenció" en matèria de riscos laborals i ha al·ludit a dades de l'Invassat que reconeixen que un 67% de les cambreres de pis pateixen dolències cròniques. Un altre debat que cal obrir, ha ressaltat, és el de la jubilació anticipada, ja que hi ha dones majors de 60 anys en una "situació inhumana" realitzant un treball reconegut judicialment com penós, ha incidit.

"Ningú ens escolta", ha lamentat García, que l'atribuït a ser un sector "feminitzat i precaritzat" i ha sol·licitat al Consell del Botànic a instar el Govern central a fer un estudi sobre les seues condicions laborals.

Sobre com serà el seu treball en la "nova normalitat", la portaveu ha fet notar que és necessari que es tinga en compte la càrrega de treball d'aquestes professionals a l'hora d'activar protocols per a hotels 'Covid free' o de turisme segur. No es tracta solament, ha puntualitzat, de les EPI o els uniformes, sinó que la càrrega de treball que ja és inassumible -uns 25 llits per treballadora en sis hores- ara ho serà si es vol tindre un establiment "no només net sinó desinfectat".

"NO HI HA ÈTICA SI SE SUSTENTA EN PRECARIETAT LABORAL"

Des de les Kellys adverteixen que "es parla de codis ètics del turisme, però no hi ha ètica si se sustenta en precarietat laboral". I ha agregat: "No pot existir un estat de dret sense el respecte a la dignitat de les dones i homes que treballen, el valor afegit ho proporcionen les nostres mans".

Yolanda García ha declarat que aquest col·lectiu se sent "poc valorat" i no és un problema que haja sorgit per la Covid, sinó que "es porta arrossegant molt de temps i ix ara perquè es parla de la crisi del turisme". "Aquests sí ens ha tocat", remarca.

Finalment, ha matisat que les cambreres de pis no tenen "el pitjor treball, perquè és molt digne, sinó el que té les pitjors condicions dins dels hotels". I això, apunta, malgrat que les netejadores "són essencials".