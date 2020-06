Podemos se marca como objetivo ser parte del próximo Gobierno de Cantabria

Asimismo, se propone conseguir que "el conjunto del país trate a Cantabria de una forma justa". Así lo ha señalado este lunes el nuevo coordinador autonómico de Podemos Cantabria, en una rueda de prensa en la que ha presentado a la nueva Ejecutiva morada, que se reunirá por primera vez esta tarde.

Una "dirección colegiada" que comienza "un mandato de cuatro años" y que está compuesta por Mercedes González, Pablo González, Argentina Cabarga, Pablo Gómez, Lidia Alegría, David Moreno, Ana Haya, Elsa de Miguel, Luis Mediavilla, David García, Rosa Cucurull y Carlos Pozo.

Del Piñal ha afirmado que forman "un equipo plural que está trabajando para generar una alternativa real de gobierno para Cantabria. "Hemos venido aquí para ser útiles para los cántabros y para trabajar por el futuro de nuestra comunidad autónoma", ha dicho, a lo que ha añadido que "no nos vamos a conformar con ser un partido que tenga una presencia minoritaria en el Parlamento de Cantabria".

"Tenemos que ir mucho más allá. No hemos venido aquí para conformarnos con ser el pepito grillo de turno que le diga al Gobierno todas esas cosas que está haciendo mal. Hemos venido para trabajar, para preparar propuestas y para ser parte del próximo Gobierno de Cantabria", ha afirmado.

Del Piñal considera que tener representación en el Parlamento cuando los partidos que sustentan al Gobierno tienen la mayoría absoluta "es bastante irrelevante", y al final "solamente sirve como un altavoz mediático", por lo que la formación morada apuesta por entrar en el Ejecutivo.

El nuevo líder de los morados en Cantabria admite que "puede sonar raro" pero "también sonaba raro hace un año el pensar que Podemos iba a estar en el Gobierno de España". "Nos sonaba a todos a broma, pero ha sido así y estamos haciendo un trabajo realmente bueno para la situación que estamos afrontando", ha valorado.

Así, ha destacado que "hay muchas áreas del Gobierno de España que están en manos de compañeros de Unidas Podemos", y ha añadido que ahora "tenemos la oportunidad y tenemos la herramienta para ser los transmisores de las políticas estatales en nuestra comunidad autónoma", una "herramienta directa" para "conseguir que el conjunto del país trate a Cantabria de una forma justa, cosa que no ha sucedido en anteriores ocasiones".

Sobre el plan de futuro para la Cantabria post Covid, ha señalado que consistirá en una serie de propuestas de ámbito autonómico que entregarán directamente al Gobierno de Cantabria con el objetivo principal de que "no tenga que marcharse gente porque no hay futuro y porque no puede desarrollar aquí su vida laboral".

A NIVEL INTERNO

A nivel interno, la nueva dirección de Podemos se propone "crecer como organización", un aspecto que según Del Piñal "ha sido uno de los grandes problemas que tradicionalmente ha venido acarreando" la formación morada. Con este fin están confeccionando un plan de implantación comarcal en Cantabria para que en tres años sea posible que Podemos se presente a las elecciones en la mayoría de los municipios de la comunidad autónoma.

En la actualidad Podemos tiene representación en menos de una decena de municipios a través de coaliciones o partidos municipales, a excepción de Castro Urdiales. El objetivo que se han marcado es "tener representación o al menos tener equipos sólidos y fuertes en al menos 50 municipios de la comunidad autónoma".

En su primera comparecencia ante los medios como nuevo coordinador autonómico de Podemos, Del Piñal ha mostrado su agradecimiento a los militantes que han hecho posible que por primera vez en la historia de Podemos Cantabria, "exista una lista unitaria y de consenso que evite otros problemas que ha habido en el pasado", y ha valorado como "muy buena" la participación en el proceso electoral -400 inscritos- tratándose de una sola lista.

Luis del Piñal fue el elegido por Pablo Iglesias para encabezar la lista de Unidas Podemos por Cantabria al Congreso en las elecciones generales de 2019, después de que el partido quedara dirigido por una gestora en la comunidad autónoma, tras paralizar la justicia las primarias para las autonómicas de mayo de 2019 por una disputa interna que venía de lejos.