Fiscalia demana tres anys de presó per a un matrimoni acusat d'estafar 100.000€ a un ancià malalt a València

Aquest dilluns estava prevista en l'Audiència Provincial de València una vista entre les parts, acusacions i defenses, per a veure si s'aconseguia un acord i s'evitava el juí, però finalment no ha sigut així en no reconéixer els acusats els fets i s'ha fixat nova data per al 10 de setembre.

El matrimoni va conéixer a la víctima a través d'una pàgina web de contactes. En concret, un d'ells va localitzar l'ancià, de 72 anys, i es va guanyar la seua confiança en fer-li creure que mantindrien una relació sentimental.

D'aquesta manera, va començar a demanar-li diners amb el pretext que en el seu país, Bulgària, patia greus problemes econòmics. L'acusació pública manté que entre el juny de l'any 2016 i el maig del 2017, el processat i la seua esposa, a qui va presentar com una amiga, van rebre més de 100.000 euros, bé mitjançant transferències bancàries del compte de la víctima o bé en metàl·lic.

La neboda de l'ancià, nomenada la seua tutora després que un jutjat ho incapacitara, va detectar les presumptes irregularitats econòmiques i va alertar la Policia, que va sorprendre l'acusada a casa de la víctima amb un sobre que contenia 160 euros que li havia entregat l'ancià perquè li'l donara a l'altre acusat.

Per aquests fets, el ministeri fiscal demana provisionalment una pena de tres anys de presó per a cadascun dels acusats per un delicte d'estafa.