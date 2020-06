Coronavirus.- La Generalitat rebutja la por amb l'arribada de turistes i espera pujar aforaments

"Si tots complim, no hi haurà problemes", ha defès en roda de premsa presencial després de la reunió de seguiment entre el Consell i l'Administració General de l'Estat juntament amb la delegada de Govern, Gloria Calero. En el comité també han participat les conselleres de Sanitat i Interior, Ana Barceló i Gabriela Bravo, i representants de les forces de seguretat.

Generalitat i Govern central han acordat mantindre el nivell 2 en el pla territorial d'emergència, actiu des del 14 de març quan es va decretar l'alarma, per a continuar amb la unitat d'acció i deixar clar que "seguim en alerta". La traçabilitat del virus per la Comunitat Valenciana està en "nivell alt", encara que Puig ha cridat a la prudència per a evitar rebrots en grups com a Aragó o Andalusia.

Davant la reobertura del turisme i la inquietud d'alguns municipis, el president valencià ha posat l'accent que és una setmana essencial per a Espanya i totes les fronteres europees de l'espai Schenguen, destacant el treball precoç de Sanitat per a seguir els contagis i el reforç de la seguretat en aeroports. "Tota la UE està en condicions similars, per la qual cosa no hauria de tindre més incidència", ha subratllat.

Puig ha apel·lat al compliment de la higiene i les distàncies "als qui venen i als d'ací" i ha confiat que la situació es mantinga, però sense triomfalismes. "No cal tindre por, exigim responsabilitat", ha coincidit la delegada de Govern: "No podem demanar que no vinguen a una Comunitat acollidora i preparada per a acollir".

Per a l'arribada de turistes, la Generalitat preveu que els 1.000 nous llocs d'auxiliars de platges estiguen a la disposició dels ajuntaments a partir del pròxim dimecres 1 de juliol, després de finalitzar el període actual de formació. Puig ha agraït la participació massiva després de rebre més de 22.300 sol·licituds, amb l'objectiu d'oferir la imatge d'una comunitat segura.

SANT JOAN: "ESTEM EN MANS DE LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL"

La nit de sant Juan, aquest dimarts 23, és una de les dates clau d'aquesta primera setmana, encara que quasi tots els ajuntaments l'han suspès. "Estem en mans de la responsabilitat individual", ha asseverat la delegada de Govern, recordant que els 'botellots' estan prohibits i que hi haurà un dispositiu conjunt de Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals.

En funció de l'evolució d'aquesta setmana, la Generalitat estudiarà una ampliació d'aforaments en locals d'oci i hoteleria, encara que fins al 29 de juny es mantenen els percentatges actuals. Puig ha garantit que se n'aniran reobrint "si totes les condicions van com ara", primer en espais oberts i després en interns amb major prudència davant la importància de la ventilació.

COMPENSACIÓ A TREBALLADORS ESSENCIALS

Mentrestant, el Consell realitza un "estudi detallat" per a la compensació econòmica als professionals de servicis essencials que Puig va anunciar la setmana passada a manera de complement salarial. "S'està intentant fer de forma justa, en les condicions que puguem", ha recalcat, una cosa que anirà de la mà d'un reconeixement públic.

Sobre la volta al treball de funcionaris, la intenció és estudiar les "excepcions raonables" i les situacions especials, davant les queixes de sindicats, i garantir un servici públic amb "un plus de responsabilitat". Puig ha confiat que no hi haja problemes i ha recordat que hi ha alguns que no han parat i "s'han jugat la vida", a més d'advocar per fomentar el teletreball per a una administració més eficient.

Com a balanç, tant el president com la delegada han ressaltat la coordinació i la "relació eficaç" des de l'inici de la pandèmia, a més d'agrair que el 90% dels valencians complira el confinament.