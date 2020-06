Detingut un home de 60 anys per agredir la seua parella a Almassora

Una patrulla de seguretat ciutadana va ser testimoni de la discussió entre dos homes, un d'ells el detingut, per un conflicte familiar, passades les 3.00 hores del dissabte.

En el lloc es trobava la possible víctima dels maltractaments, qui presentava lesions en un braç i va confirmar la versió de l'agressió, que també va ratificar un testimoni.

Per tot açò, la Policia Local va detindre el suposat maltractador i ho va traslladar a la caserna de la Guàrdia Civil per a la seua posada a disposició judicial. D'altra banda, va acompanyar la dona fins al centre de salut del carrer Sant Pere per a la seua exploració mèdica.