Madrid permitirá pagar en efectivo en el transporte público desde este jueves

La Comunidad de Madrid volverá a permitir desde este jueves el pago en efectivo en el transporte público de la región, según han comunicado fuentes de la Consejería de Transportes a 20minutos. "El Consorcio Regional de Transportes de Madrid va a emitir una resolución para que, a partir del próximo jueves, se pueda volver a usar el efectivo para la compra de billetes sencillos en los autobuses de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid", han explicado desde el Gobierno regional.

"En todo caso, mantiene la recomendación de que se haga un uso preferente de otros medios: uso de títulos de transporte ya cargados (abonos transporte, tarjetas Multi, billetes de 10 viajes) o pago mediante medios electrónicos en los vehículos donde exista esa posibilidad", han añadido las mismas fuentes.

La prohibición del pago en efectivo fue una de las primeras medidas extraordinarias adoptadas el pasado mes de marzo por la Consejería de Transportes en la red de transporte público para minimizar el contacto entre conductor y viajeros en los momentos más críticos de la crisis sanitaria por el coronavirus.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicó el pasado la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

El texto, sin embargo, no recoge la recuperación del pago en efectivo y tan solo hace mención en el apartado de medidas higiénicas que "se promoverá el pago con tarjetas y otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos".

"En esta nueva fase de desescalada, en la que el uso de mascarilla es obligatorio para todos los usuarios en el conjunto del transporte público, se recuperará, por tanto, el pago en efectivo aunque se insiste en priorizar los medios alternativos y se recuerda la necesidad de cumplir las recomendaciones higiénicas generales frente al coronavirus (mantener la distancia interpersonal siempre que sea posible, uso de gel hidroalcohólico, etc.)", han concluido desde Transportes.

El caso de Juani

La adopción de esta medida evitará que se produzcan situaciones como la de Juani, una anciana de 81 años a la que no se le permitió viajar en la línea 326 de los autobuses interurbanos debido a que tenía el abono de la tercera edad caducado y no se podía pagar en metálico, según ha publicado El Mundo.

La octogenaria tenía la intención de desplazarse de Ambite a Arganda el miércoles de la semana pasada para acudir a una cita médica pero el conductor no le dejó viajar, ya que debido al estado de alarma estaba prohibido pagar con dinero en efectivo en el transporte interurbano. La noticia explica que el problema de Juani es que en la localidad de Ambite no hay estanco y con el confinamiento y el estado de alarma no pudo recargar el abono.