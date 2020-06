Joaquín Torres, sobre su sexualidad: "Era incapaz de decir que era homosexual, le dije a mi mujer que era bisexual"

El conocido como el arquitecto de los famosos, Joaquín Torres, ha contado este lunes en Espejo público algunos detalles de su vida y cómo le costó muchos poder reconocer su sexualidad. El colaborador ha explicado que estuvo casi 40 años sin admitir que es homosexual.

El arquitecto ha sido muy criticado, tras una entrevista publicada por el diario El Mundo en su sección especializada en la actualidad del corazón, por unas polémicas declaraciones sobre la homosexualidad. "Si se pudiera elegir, cualquier gay preferiría ser heterosexual", comentó el entrevistado que ha aclarado esta afirmación en el magazine matutino de Antena 3.

Joaquín Torres ha explicado que ser homosexual no es una opción, sino que es algo con lo que se nace y que sus últimas declaraciones fueron malinterpretadas. El tertuliano ha aclarado que el problema está en que un chico gay tenga que confesar sus gustos sexuales, en vez de ser algo normalizado, por lo que un joven "no querría ser el rarito, el extraordinario, querría estar en la norma", y no pasar por ese proceso de aceptación.

"Mi historia es de todo menos ejemplar. Es un horror", ha confesado el arquitecto. El tertuliano esporádico de Antena 3 ha explicado que gran parte de la negación a sí mismo de su verdadero yo, se debió a un "error" de sus padres en su educación. "Mis padres son homófobos" y con 14 o 15 años me llevaron a un psiquiatra "donde se pretendió curarme". "Eso lo dejó en un rincón de mi ser... Retrasó algo inevitable", ha añadido Torres.

El colaborador ha contado que ha estado casi toda su vida sin reconocerse a sí mismo y a los demás su sexualidad. Torres contrajo matrimonio con una mujer y ha tenido dos hijos con su ex pareja. El arquitecto ha explicado que se casó sabiendo que no quería ser gay y que condenó a su mujer y a él mismo a "una prisión".

"Yo era incapaz de decir que era homosexual, le dije a mi mujer que era bisexual", ha confesado el tertuliano a Susanna Griso. Asimismo, Joaquín Torres ha reconocido que sentía reparo por la reacción de sus hijos, los cuales fueron los primeros en entender la situación y apoyarle.

El tertuliano ha condenado, también, las circunstancias en las que tuvo que salir del armario y el supuesto chantaje que sufrió por parte de Susana García-Cereceda a través de Villarejo por ser homosexual. El arquitecto ha denunciado que se publicó un reportaje con informaciones falsas en el que se aseguradaba que él "iba a las saunas buscando a jovencitos".