"Animemos con prudencia", pide la alcaldesa a los aficionados del Sporting y del Oviedo con motivo del derbi

"Animemos con prudencia", ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al parque de la Serena, sobre el partido de este lunes, que se disputará a partir de las 21.45 horas, a quienes piensen acercarse hasta el estadio.

González ha insistido en que comprende que aficionados de ambos equipos quieran ir a jalear e incluso tocar a los jugadores a su llegada al estadio, pero ha insistido en la necesidad de ser prudentes.

En esta línea, ha indicado que hay que acostumbrarse a ir con mascarilla, a lo que ha apuntado que no vale solo con decir que se van a guardar las distancias, porque hay sitios o situaciones en las que no se puede. "No por querer animar, nos vamos a librar de posibles consecuencias", ha advertido.

"Como somos gente generosa, va a ganar el Sporting con dos goles", ha indicado, por otro lado, en respuesta a cuál cree que puede ser el resultado del partido.