El alcalde descarta la peatonalización total de la Avenida de Galicia

20M EP

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha descartado este lunes la peatonalización total de la avenida de Galicia. "No me gusta hablar de lo que realmente no es definitivo, hay ideas y haremos algo allí, ahora que casi rotundamente que la peatonalización total no", ha manifestado Canteli.