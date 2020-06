Navarra Suma, Bildu e I-E cuestionan el resultado de la comisión del Parlamento sobre el Plan Reactivar

Sin embargo, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "algún grupo no ha entendido qué competencias tiene el Parlamento, que legisla y controla al Gobierno, y que está aportando desde aquí las propuestas que entre todos avalamos para el Plan Reactivar, pero quien ejecuta ese programa, después de escuchar no solo al Parlamento, es el Gobierno de Navarra". "Se ha trabajado bien en el Parlamento, se han sacado muchas propuestas adelante. Este Parlamento ha participado activamente en todos y cada uno de los decretos que ha aprobado Gobierno -durante la crisis sanitaria-. Creo que el Parlamento ha hecho un gran trabajo", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que "todos estimamos desde nuestra propia posición parlamentaria que todo es mejorable, pero finalmente sale de esta cámara una propuesta con aportaciones del conjunto de los grupos parlamentarios al Plan Reactivar Navarra".

No obstante, ha pedido al Gobierno que "apriete el acelerador para trabajar en la consecución de fondos, porque las mejores de las medidas serán inútiles si el Gobierno de Navarra no cuenta con fondos para ello". "Hay una necesidad urgente de que Navarra se adelante en la emisión de deuda", ha dicho para incidir también en la importancia de "la participación de Navarra en otros fondos".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha asegurado que "aquí el Gobierno llega tarde y nos hace llegar con los ojos vendados". "No nos ha dicho qué dotación presupuestaria va a tener y la comisión especial del Parlamento no tiene financiación, por lo que no sé cuales de las propuestas aprobadas se van a pode ejecutar. Hay muchos grupos y muy diferentes que coincidimos en que el Gobierno no le está dando importancia este plan", ha dicho.

Esparza ha asegurado que el 3 de abril Navarra Suma exigió al Gobierno de Navarra "un plan de reactivación, porque veíamos lo que estaba ocurriendo, porque veíamos a otras comunidades que avanzaban en esa dirección, que ya tienen el plan aprobado y dotado presupuestariamente, y lo están ejecutando".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que su grupo tiene "cada vez más escepticismo" sobre los resultados del trabajo que ha desarrollado el Parlamento. En concreto, ha afirmado que no se han aprobado medidas encaminadas a "atisbar un modelo de desarrollo diferente u no hay ningún tipo de certezas en torno a la financiación de las propuestas del Parlamento y de las del propio plan". Además, ha criticado que el Gobierno no tiene obligación de incorporar las propuestas aprobadas por el Parlamento.

Continuando en esta línea, la parlamentaria de EH Bildu ha afirmado que "no ha salido ni una sola propuesta en el debate parlamentario que asegure ni en términos estructurales ni en términos coyunturales que lo que estamos aprobando no sea un brindis al sol". Así, ha dicho que tiene "serias dudas" de que el Gobierno vaya a atender el trabajo realizado por el Parlamento.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha valorado que se han aprobado medidas en materia de "justicia social o lucha contra exclusión, pero estas medidas nos están quedando un poco cojas". En cambio, ha señalado que la Cámara "ha parado otras medidas que pretendían recortes, faltas de recaudación para nuestro sistema público, u obras faraónicas".

Buil ha explicado que, en el final de los trabajos de la comisión, Podemos va a mantener un voto particular para pedir que el ingreso mínimo vital "suponga una mejoría de nuestro sistema propio de ingresos mínimos" y para pedir que "el posible ahorro" que tenga Navarra por la puesta en marcha del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno de España se destine a la negociación del convenio de intervención social.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha mostrado su "decepción" con el resultado de la comisión especial y ha criticado que "no se ha abordado la financiación" de las medidas acordadas. "El resultado de esta comisión va a quedar cojo, porque sin financiación no hay propuestas de ningún tipo que valgan. Ya advertimos en su día de que o se abordaba la financiación o la respuesta serían recortes", ha asegurado.

Además, ha considerado "insuficientes" las propuestas aprobadas. Aunque ha valorado el contenido que ha salido adelante en cuestiones que "refuerzan el sistema de salud, el sector primario, las políticas de vivienda social, los servicios sociales, o el desarrollo rural", ha expresado su "decepción" porque no se han aprobado sus propuestas en el ámbito económico. "Necesitamos una nueva política industrial en Navarra. No es suficiente con apoyar iniciativas privadas, tenemos que tener proyectos de desarrollo industrial con liderazgo público", ha indicado.