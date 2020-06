Compromís reclama al Govern central la publicació de les balances fiscals

Segons explica Mas en un comunicat, "les balances fiscals ens donen informació sobre les aportacions monetàries a l'Estat que fan els ciutadans i empreses de cada comunitat autònoma (principalment impostos i cotitzacions) i les quantitats monetàries que el nostre territori rep".

La primera balança fiscal oficial va ser realitzada l'any 2008 per l'Institut d'Estudis Fiscals, dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda, amb les dades corresponents al 2005. "Fins a l'any 2011 no es va tornar a publicar cap altra i, en aquest cas, es va fer mitjançant la publicació dels comptes públics territorialitzats entre el 2011 i el 2014, mitjançant les quals es podia obtindré el càlcul de les diferents balances fiscals", ha indicat.

"La inconstancia en la realització d'aquestes balances, malgrat els anuncis de les seues publicacions és un obstacle a l'hora de tindre una ferramenta tan fonamental que ens aporta una base científica oficial i que ens permet veure qual és la situació dels saldos de les balances fiscals del País Valencià i, per tant, poder controlar si estem rebent el finançament que justament ens correspon", ha afegit la diputada.

Segons ha sostingut, "en totes les dades publicades s'aprecia perfectament com els valencians i les valencianes hem rebut una important manca de finançament, ja que la nostra relació amb l'administració central és deficitària quan li correspondria tindre superàvit. S'evidencia així la perpetuació d'una situació profundament injusta per a les finances valencianes".

CANVI DE SISTEMA

Al seu juí, "és una altra mostra que l'actual sistema de finançament maltracta econòmicament i socialment el poble valencià, i li dona força a la nostra reivindicació per un canvi en el sistema de finançament de les comunitats".

"Davant l'absència de publicacions per part de l'administració central, altres comunitats autònomes que històricament han tingut dèficit fiscal calculen pels seus mitjans les seues balances fiscals, per la qual cosa, amb aquesta proposició no de llei, també proposem que la Conselleria d'Hisenda, pels seus mitjans o mitjançant el conveni que manté amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), calcule les balances fiscals valencianes entre els exercicis 2009 i 2017".

Per a Mas, "en un Estat amb tres nivells d'administració (central, autonòmica i local), és imprescindible, per transparència democràtica, publicar periòdicament el resultat fiscal de la relació entre elles".