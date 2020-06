Receta de ensaladilla rusa con mayonesa casera

La ensaladilla rusa no es rusa y sin embargo es una cosa muy seria. Aunque su origen está en la creación de Lucien Olivié en 1883, en España casi todos pensamos que la ensaladilla rusa es... española. No hay bar de este país que no se precie de hacer la mejor.

Decimos que la ensaladilla rusa es cosa seria porque el debate entorno a su receta se parece al eterno enfrentamiento sobre la tortilla de patatas: con o sin cebolla. Pocos se ponen de acuerdo sobre los ingredientes que debe tener, y cuales no, una ensaladilla rusa para poder llamarse así.

¿Qué hacer en estos casos? Acudir a la autoridad. Y en España a este respecto existe el ODER, el Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Estos enamorados de esa mezcla de patata, mayonesa y "cosas" intentan poner un poco de orden. Lo hacen, pero aceptando y celebrando la variedad de ensaladillas que podemos ir disfrutando si cruzamos España de Norte a Sur y de Este a Oeste.

En su opinión, los ingredientes principales que debe llevar una ensaladilla rusa "conforme a los cánones" son patatas, zanahoria, atún o melva, huevo duro, pimiento morrón y mayonesa. Los guisantes los consideran opcionales. Tomamos nota para nuestra receta de ensaladilla.

Ingredientes

4 o 5 patatas medianas

2 zanahorias grandes

2 huevos duros

2 latas pequeñas de atún o melva en aceite

1 lata pequeña de pimiento morrón

​Mayonesa casera: 200 ml de aceite de girasol (puede valer con 150 ml y otros 50 ml de aceite de oliva), 1 huevo, unas gotas de zumo de limón y un poco de sal (un cuarto de cucharilla de postre).

Información práctica

Tiempo de elaboración: 45 minutos

Calorías: 195 kcal (una ración)

Elaboración