Coronavirus.- Hotelers urgixen prorrogar ERTO, unificar distància social a Europa i campanya especial per al Regne Unit

Són algunes de les peticions llançades pel seu president, Toni Mayor, en la comissió de Les Corts per a la reconstrucció, davant la previsió de "setmanes i mesos complicats per a eixir d'una crisi sense precedents". "Ara que veiem una mica de llum al final del túnel, hem d'assumir que l'economia mundial no tornarà a la normalitat en el curt termini", ha advertit.

En aquest escenari, Hosbec urgeix el Govern que "no postergue la solució" i reforce el pla d'impuls al turisme espanyol, dotat amb 4.262 milions i presentat la setmana passada per Pedro Sánchez, per a determinar si el sector sobreviu i de quina manera.

Els hotelers estan "molt decebuts" amb la regularització dels ERTO en no prorrogar-los més enllà de finals de juny i es pregunten si "el Govern està deixant que la UE ens traga de la crisi". "Està soltant amarres mentre el vaixell se segueix afonant", ha il·lustrat Mayor, exigint protegir el "talent" del sector per a evitar que els treballadors vagen a altres països.

També demanen decisions econòmiques "valentes" com deixar els ajuntaments que utilitzen el seu superàvit, modificar impostos o permetre l'ajornament de pagaments perquè el turisme no arribe al 2021 "amb la llengua fora i sense un euro en la butxaca", juntament amb mesures de xoc estructurals com les impulsades a França o Itàlia.

BAIXADA TEMPORAL DE L'IVA

Entre aquestes peticions destaca una baixada temporal de l'IVA en tot el sector mentre es perllongue la crisi per a estimular els viatges, igual que a Alemanya, una bonificació de les taxes aeroportuàries o una pròrroga de l'exempció de pagaments a la Seguretat Social per part de les empreses.

Fora de l'àmbit fiscal, Hosbec veu convenient unificar el distanciament social en la Unió Europea i deixar-ho en un metre com a Àustria o Irlanda, davant la dificultat per a bars i restaurants. Unes altres de les seues reclamacions són modificar els plans urbanístics per a facilitar la reconversió de la planta hotelera i un nou model d'atenció als clients.

A llarg termini, aprofitar el finançament europeu per a acabar els projectes de "clar retorn" al turisme com el Corredor Mediterrani o l'ampliació del 'bypass' entre Sant Joan d'Alacant i l'aeroport d'Alacant-Elx, a més de la "inajornable" millora de l'hospital comarcal de la Marina Baixa a la Vila Joiosa i els ambulatoris en zones d'estiueig.

En definitiva, que "el Govern tracte com toca al sector", ha reivindicat el titular de la patronal: "En un món desordenat i impredictible, Espanya haurà d'apostar-ho tot a una solidaritat compartida per a accelerar la integració d'Europa". L'objectiu, crear "un statu quo creïble per a tots els europeus".

Açò passa per a Hosbec perquè el Banc Central Europeu (BCE) emeta suficients euros sense convertir-los en deute i "demostrar que està disposat a fer el que calga per a evitar una pujada indiscriminada de la prima de risc".