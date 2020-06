El reencuentro de Gloria Camila y su padre, Ortega Cano, se da en mitad de una manifestación taurina

Han pasado cuatro meses separados, hablando muchísimo, deseando reencontrarse, poder estar juntos. Padre e hija son uña y carne y era obvio que su primer plan después de la cuarentena no podía ser uno cualquiera, así que han ido al por mayor: Gloria Camila y José Ortega Cano se han metido de lleno en una manifestación.

Ha sido en Madrid, donde la colaboradora de televisión ha pasado todo el confinamiento. El Estado de Alarma le cogió en la capital al ser allí donde está el plató de Supervivientes, desde el que la joven de 25 años ha defendido a capa y espada a Ana María Aldón, pareja de su padre, y tuvo que refugiarse todos estos meses en casa de Antonio David, que defendía a su hija, Rocío Flores.

Ortega Cano, por su parte, ha pasado el aislamiento en su casa de Chipiona, en la provincia de Cádiz (y de donde era originaria Rocío Jurado), donde hace algo más de una semana la finalista del realityse reencontró con él y con su hijo José María en unas imágenes para el recuerdo.

Pero por fin han podido padre e hija materializar todos esos abrazos virtuales que se han mandado estas fechas. Justo este domingo se ponía fin a la prohibición a viajar entre comunidades y es lo primero que ha hecho el matador, en parte por ver a Gloria Camila y, en parte, por el plan que tenían juntos.

Y es que esa primera vez que han estado juntos lo han hecho junto a la Plaza de Toros de Las Ventas, donde este fin de semana tenía lugar una manifestación a favor de la tauromaquia y en el que cientos de personas, profesionales y aficionados, alzaban la voz bajo el lema También Somos Cultura.

Gloria Camila y Ortega Cano. Daniel González/ GTRES

El propio exmarido de Rocío Jurado dijo unas palabras, aunque no fue de los que leyeron un manifiesto, ante los micrófonos de EuropaPress, afirmando que "no es la primera vez" que se manifiestan. "Creo que hay que hacerlo, hay que defenderlo y no bajar la guardia nunca, ni ahora ni en ningún momento", fue su mensaje.

Ambos estuvieron en la manifestación de la mano, con la mascarilla puesta y, además, aseguró Gloria Camila que su novio, con quien ha pasado la última parte del aislamiento, también había acudido. "Está por aquí pero le he perdido", confirmó ante la prensa.