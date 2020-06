Google se atreve con su propio Pinterest: así es Keen, la red social de tableros basada en aprendizaje automático

Como todas las grandes compañías tecnológicas, Google tiene su propio departamento para desarrollar nuevas ideas y transformarlas en apps y servicios de éxito. Este equipo se llama Área 120 y el último de sus retoños es ‘Keen’, una red social al estilo Pinterest basada en aprendizaje automático que te muestra imágenes, publicaciones y temáticas sobre cosas que te interesan.

Disponible en web y en app de Android, “Keen te permite seleccionar el contenido que amas, compartir tu colección con otros y encontrar contenido nuevo basado en lo que has guardado”, afirman en el blog de la compañía. Puedes ‘hacer un keen’ -en inglés, ‘to be keen on something’ significa ‘estar interesado en algo’- sobre cualquier tema, “ya sea hornear pan delicioso en casa , meterse en la observación de aves o investigar sobre tipografía”.

El cofundador de Keen, CJ Adams, explica que se trata además de un servicio que puedes hacer para ti o para otros: “Puedes usar Keen para crear una colección de tus mejores recursos sobre un tema que conoce bien y compartirlo con personas que disfrutarían de tu colección. Los keens pueden ser privados o públicos, por lo que tú controlas lo que se comparte y quién puede contribuir”.

¿Qué tiene Keen que no tenga Pinterest?

Para empezar, Keen tiene detrás a un gigante llamado Google. “Utilizamos la Búsqueda de Google y lo último en aprendizaje automático para estar atentos a contenido útil relacionado con los intereses de los usuarios”, afirma Adams, añadiendo que “cuanto más guarde en ‘un entusiasta’ y lo organice, mejores serán las recomendaciones”.

Además, Keen se basa en la potente inteligencia artificial de Google: “Incluso si no eres un experto en un tema, puedes comenzar a seleccionar y guardar algunas ‘gemas’ o enlaces interesantes que te resulten útiles. Estos fragmentos de contenido actúan como semillas y ayudan a descubrir más y más contenido relacionado con el tiempo”.

Como pasa con Pinterest, también puedes “seguir los registros que otros han creado, descubriendo miles de listas seleccionadas por la comunidad y recibiendo alertas cuando se agregan cosas nuevas”.