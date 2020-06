La nova rutina valenciana serà molt semblant a la de la fase 3

Ja és ací l'anhelada ‘nova normalitat’. Ahir es va acabar l'estat d'alarma que des del 14 de març ha estat condicionant la vida de tots els espanyols, tot i que encara queden algunes restriccions vigents, perquè el virus no se n’ha anat.

Les mesures d'higiene continuaran estant presents per tot arreu en forma de dispensadors de gel, neteja contínua, etc. El mateix amb la distància interpersonal, que és d’1,5 metres. En cas que no es puga respectar, s'haurà de fer ús de la màscara. A part d'aquests factors comuns aplicables a tots els àmbits, així es desenvoluparà la ‘nova normalitat’ en la Comunitat.

HOSTALERIA. Els bars i restaurants podran tindre les seues terrasses al 100%, però l'interior no podrà superar el 75%. Les taules, tant dins com fora, hauran de guardar una distància de 2 metres, almenys. Com a màxim, es podran ajuntar entorn de 20 persones al voltant d'una.

Les discoteques no podran superar un terç del seu aforament i la pista de ball no es podrà usar per a moure l'esquelet, però en ella es podran instal·lar taules per a prendre alguna cosa. Si la discoteca té terrassa, aquesta podrà omplir-se al màxim del seu aforament.

TURISME. Les zones comunes dels allotjaments turístics i hotels no podran superar el 75% de l'aforament. El mateix amb les piscines. En el cas de les activitats d'animació, aquestes podran acollir com a màxim a 30 persones.

CULTURA. A les biblioteques es podran realitzar activitats, estudiar en sala o utilitzar els ordinadors sempre sense superar el 75% de l'aforament i garantint les mesures de seguretat.

En els museus i sales d'exposicions no es podrà superar l'aforament del 75% i s'hauran de complir les mesures de seguretat. En les visites guiades o xarrades entorn de peces no es podrà haver-hi més de 20 persones. Els cinemes, teatres, auditoris, circs, etc. no podran superar el 75% del seu aforament.

ESPORT. Permés l'esport individual i en grup com a màxim de 30 persones a l'aire lliure i respectant distància de 1,5 m. En les instal·lacions esportives hi haurà una persona per cada 4 m².

ACTES DE CULT. Aforament limitat al 75%. No es permetrà l'ús d'aigua beneïda i no hi haurà cors.

OCI. Els zoos, aquaris i altres centres recreatius poden obrir al 75%. Les atraccions podran omplir-se al 50% i després de cada ús s'hauran de desinfectar.

VETLES. Aforament màxim de 50 persones en espais oberts i de 25 en espais tancats fins al 75% de capacitat.

NOCES. Aforament màxim del 75% en el local de la celebració.

Les piscines, al 75% de la seua capacitat

L'aforament màxim de les piscines d'ús recreatiu continua sent del 75% en la ‘nova normalitat’, sempre garantint la distància interpersonal d’1,5 metres. Es podran usar dutxes i vestuaris, però no les fonts d'aigua. Per megafonia informaran de les mesures.