¿Qué es Terrawash? ¿Puede sustituir al detergente?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un análisis realizado por la asociación de consumidores de Italia, Altroconsumo, para comprobar la eficacia de Terrawash, un producto anunciado como un sustituto ecológico del detergente para lavar la ropa.

El objetivo del estudio era confirmar si se eliminaban las manchas con este producto y, posteriormente, comparar los resultados con el uso de un detergente convencional y con el lavado únicamente con agua. La prueba consistió en un lavado a 40°C de un total de 14 manchas comunes que suelen producirse en las prendas de ropa como manchas de café, maquillaje, té, arándanos, grasa animal, chocolate o sangre, entre otras.

¿En qué consiste este producto? ¿Elimina mejor las manchas?

Terrawash es un producto para el lavado de la ropa anunciado como 10 veces más efectivo que un detergente normal, además de ser ecológico y económico. Según la información de su página web, este producto puede lavar la ropa durante un año con solo 125 gramos de magnesio. “Al igual que un detergente tradicional, Terrawash elimina la suciedad, la grasa, el moho, los rastros de grasa, los gérmenes y las bacterias”, indican.

¿Es realmente más eficaz? "En realidad, se trata de una bolsa que contiene gránulos de magnesio altamente purificado que, en contacto con el agua, liberan hidrógeno y forman agua alcalina débilmente ionizada y que parece que es quien facilita la eliminación de la suciedad de los tejidos", señalan desde la OCU.

El análisis mencionado anteriormente se repitió en seis ocasiones y reveló que este producto no es más eficaz que un detergente convencional. "No solo no es tan eficiente como promete, sino que es incluso peor que lavar solo con agua", advierte la OCU.

Los resultados obtenidos muestran que "las manchas se desvanecen ligeramente", pero la eficacia no cumple con lo prometido. "No hay diferencia entre el lavado con Terrawash y el lavado sin detergente (solo con agua). De hecho, en manchas de té, tomate, hierba y maquillaje, los resultados fueron incluso peores que los obtenidos al lavar solo con agua", añaden.

Consejos para respetar el medio ambiente

La OCU explica que una alternativa para un lavado ecológico es utilizar de forma responsable los productos de limpieza y la lavadora. Para ello, ofrece una serie de recomendaciones:

Dosifica el detergente. No hace falta utilizar una gran cantidad para que la ropa quede más limpia.

Optimiza al máximo la capacidad de la lavadora para poner varias lavadoras con poca cantidad de prendas.

No utilices suavizante.

Evita utilizar blanqueantes o quitamanchas.

Trata las manchas más difíciles de lavar antes de meter la prenda en la lavadora.

¿Cómo eliminar las manchas?

En algunas ocasiones es complicado eliminar una mancha adherida a la prenda como por ejemplo el café o el chocolate. La OCU ofrece estos consejos para limpiar de forma más sencilla este tipo de manchas antes de meter la prenda en la lavadora: