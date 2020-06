Cierran seis playas de Barcelona por la gran acumulación de bañistas

Seis playas de las 9 con las que cuenta la ciudad de Barcelona han tenido que cerrar los accesos este domingo por la tarde para evitar que continuara aumentando la concentración de personas.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, las playas de Sant Martí, Nova Icària, Bogatell, Mar Bella, Llevant y Sant Miquel han restringido la entrada por las aglomeraciones de bañistas y para garantizar que se puede seguir manteniendo la distancia de seguridad establecida para evitar contagios.

A lo largo de este domingo, la Guàrdia Urbana ha hecho controles de acceso al espacio para que no se superase el aforo y ha ido dejando entrar a bañistas a medida que han ido saliendo otros. No obstante, finalmente se han tenido que cerrar los accesos para que no se concentraran aún más personas.

Por otro lado, según el Ayuntamiento, todas las playas de Barcelona presentan una ocupación muy alta, a excepción de la del Somorrostro.

Desde el pasado lunes 8 de junio, el Ayuntamiento regula el aforo en las playas con controles en los puntos de acceso. Además, se ha establecido un sistema de semáforos por cada playa que se puede consultar en la web del Ayuntamiento y que indica si el nivel de aforo es bajo, medio, alto o muy alto.