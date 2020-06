Cataluña pronostica una caída del turismo de entre el 41% y el 53%

Cada año llegan a Cataluña unos 20 millones de turistas extranjeros, pero este año la cifra se reducirá como mínimo a la mitad. El Govern de la Generalitat pronostica una caída del turismo, tanto extranjero como estatal, de entre el 41% y el 53%.

Así lo ha explicado este domingo la consellera Maria Àngels Chacón, que ha admitido que "estaría contenta si viniesen 10 millones de turistas extranjeros, la mitad de lo habitual".

Chacón ha recordado que el turismo representa el 12% del PIB catalán y ha pedido no menospreciarlo porque "no hay otro sector que genere tantos ingresos". Por otro lado, la consellera todavía no da Nissan por perdido, pero admite que "cada vez es más difícil".

La consellera de Empresa i Coneixement ha detallado los resultados de un análisis realizado para conocer la intención de viaje y reservas de la población. Según este estudio, el 40% de la gente tiene intención de hacer vacaciones y el turismo doméstico o de interior se sitúa en primera posición. "El 30% irá a su segunda residencia, el 20% a hoteles y el 15% a apartamentos", ha asegurado.

La consellera, no obstante, subraya que, en un año habitual, el turismo de interior solo representa el 8% del total de ingresos de la actividad turística de Cataluña mientras que el turismo extranjero significa el 84% de ingresos, y aporta un total de 21.000 millones de euros.

Chacón ha subrayado la importancia del turismo, el sector que genera más PIB en Cataluña (12%) y ha reclamado ayudas directas para salvar el sector. En este sentido, ha pedido que, de los 14.000 millones de euros de ayudas directas que la UE tiene previsto dar al Estado, 7.500 millones de euros se destinen directamente al sector turístico catalán. Y 5.000 millones de euros más al comercio, otro de los sectores que más ha sufrido la crisis económica por el coronavirus. En este sentido, la consellera ha avanzado que, por culpa de la Covid-19, uno de cada tres comercios catalanes ya no volverán a abrir la persiana.

Sobre todo este escenario, Chacón ha rehusado utilizar la palabra "catástrofe" y ha explicado que ahora se vive un "momento de cambio".

Nissan

Respecto a las negociaciones de Nissan, la consellera ha asegurado que el Govern no da Nissan por perdido, pero ha añadido que "evidentemente cada vez es más difícil". Ha explicado que se está trabajando para que Nissan dé toda la información, el parque de proveedores pueda diversificar y, desde el punto de vida laboral, la empresa reconozca las obligaciones que tiene.