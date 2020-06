Suben a más de 1.300 los trabajadores contagiados en el brote del matadero alemán

Los contagios en el matadero alemán de Toennies, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, continúan aumentando cada día y ya son 1.331 los trabajadores con coronavirus, según han informado este domingo las autoridades locales.

Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, ha estado este domingo en las instalaciones del matadero para conocer la situación sobre el terreno y reunirse con el equipo de gestión de crisis. En su visita, Laschet ha asegurado que no ve ninguna razón para volver a confinar masivamente a la población de Gütersloh, donde de ubica la fábrica, puesto que considera que el brote está localizado y no ha dado un "salto significativo" al resto de la población, si bien no lo ha descartado del todo, informa el diario alemán Frankfurter Allgemeine.

"No podemos descartar un cierre total en este momento, pero mientras hagamos todo lo que podamos, que no salte a la población, podemos tomar otras medidas mejor dirigidas", ha indicado Laschet.

Este fin de semana se han realizado a los trabajadores un total de 6.139 pruebas de coronavirus, de los cuales 1.331 han dado positivo y al menos 4.568 trabajadores han dado negativo. Todavía faltan por conocer los resultados de 240 test realizados.

Entre los casos positivos, cinco de ellos están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y dos están conectados a un respirador, según ha informado un portavoz del Ayuntamiento de Gütersloh.

Renania del Norte-Westfalia ha sido uno de los estados más afectados por el coronavirus, con 40.921 casos y 1.663 fallecidos. Laschet también ha sido uno de los líderes alemanes que presionó con más fuerza para que se relajaran las pautas para combatir la propagación de la enfermedad.