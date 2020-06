Belén Esteban anuncia su boda por la iglesia con Miguel Marcos

Belén Esteban ha reaparecido este sábado en Sábado Deluxe tras 102 días en rigurosa cuarentena al ser diabética y pertenecer a uno de los grupos de riesgo de la Covid-19. Allí, la colaboradora de Sálvame ha anunciado que volverá a pasar por el altar con Miguel Marcos, esta vez por la iglesia, tras su boda en 2019.

"El año que viene me caso por la iglesia con mi marido. Sois los primeros en saberlo, no lo sabe ni nuestra familia. Desde aquí se estarán enterando", ha asegurado Esteban, que ha desvelado también que el enlace tendrá lugar en la iglesia de su pueblo "porque le hace ilusión a mi marido".

La tertuliana ha reconocido que aún "no tengo fecha porque todavía no hemos ido a hablar con el cura", aunque lo que sí tiene claro es que esta boda no será como la primera. "Con familiares y amigos muy íntimos", ha dicho muy segura.

Sin embargo, Esteban también ha querido avisar a sus compañeros de que quizá el enlace tenga que retrasarse si consigue quedarse embarazada, algo que su marido y ella llevan varios meses intentando. "Ojalá Dios quiera, a mí me encantaría y a él también, puede suceder en cualquier momento", ha dicho muy emocionada con una gran sonrisa.

Recientemente tuvo lugar el primer aniversario de boda de Belén y Miguel Marcos, aunque, tal y como ha reconocido, "aún no lo he celebrado. Miguel está trabajando, ya lo celebraremos". La pareja ha pasado el confinamiento separada para evitar un posible contagio de la colaboradora, ya que Marcos trabaja como conductor de ambulancias.