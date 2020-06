Extremadura eleva el aforo a cines y teatros hasta el 75% de su capacidad

Esta medida se contempla en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del pasado viernes, por el que se establecen lasmedidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y que publica este domingo el Diario Oficial de Extremadura.

Un extenso documento que tiene por objeto el establecimiento de las medidas básicas de prevención en materia de salud pública mientras semantenga la situación de crisis sanitaria por el Covid-19.

Uno de los aspectos que regula es el control de aforo y medidas preventivas adicionales relativas a las actividades en los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como en los recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales.

Todos estos establecimientos podrán desarrollar su actividad limitando su ocupación al 75 por ciento del aforo autorizado. En el caso derecintos al aire libre el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia de seguridad.

Además, no se entregará libreto ni programa ni otra documentación en papel y se eliminará el servicio de guardarropa y consigna. Antes del espectáculo, serán limpiadas y desinfectadas las entradas y salidas del recinto, así como todas las escaleras de acceso y superficies donde se vayan a ubicar los espectadores y los artistas.

Asimismo, serán limpiadas y desinfectadas todas las superficies e instrumentos con los que puedan entrar en contacto los intervinientes antes de cada espectáculo o con antelación de cada ensayo.

MASCARILLAS Y VENTA ONLINE

A todo esto hay que sumar las medidas generales de circulación del público en establecimientos, espectáculos y espacios abiertos al público, que indican que se utilizará la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal y durante todo el tiempo de circulación entre espacios comunes y en los momentos de entrada y salida.

Se priorizará la venta on line de entradas y, en caso de compra en la taquilla, se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos.

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado y minimizar así el riesgo de formación de aglomeraciones, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso.

Para evitar aglomeraciones en los accesos también se instalarán marcadores de distancia para asegurar la distancia mínima de seguridad entre los clientes. La salida del público deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas.

Se procurará siempre que los asistentes estén sentados y mantengan la distancia interpersonal de seguridad fijada, salvo que el tipo de actividad no lo permita.

En función de las características de la actividad y del local cerrado o del espacio al aire libre en el que se desarrolle, todas las entradas y los asientos estarán debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se evitará el paso de personas entre filas, quesuponga no respetar la distancia de seguridad.

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad con el resto de los asistentes.