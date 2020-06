PSOE critica que el Ayuntamiento usa candidatura de 2031 para promocionar certámenes que "cosifican a la mujer"

Según expone en una nota de prensa Gutiérrez-Artacho, "la falta de respeto a la Igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de este año de mandato ha sido más que evidente con el desmantelamiento de la unidad de violencia de género de la Policía Local, el cierre de las ludotecas en los barrios, o los recortes de personal en el área del Ayuntamiento".

Así pues, asegura que lo protagonizado este viernes "no es más que la metáfora perfecta de lo que las mujeres representan para PP y Cs, un objeto sexual al que hay que promocionar en concursos que atentan contra los valores más esenciales y la dignidad de las mujeres".

Para la responsable socialista, "es aún más extravagante que la entrega de la bandera de la ciudad se realice a la sombra de la marca Granada 2031, como si la participación en esa clase de eventos supusiera algo positivo o un refuerzo de lo que Granada significa en el marco de la cultura, no solo en España, sino en todo el mundo".

A su juicio, los concursos de belleza que promocionan "son una de las formas clásicas de cosificación de las mujeres". "En ellos se apuntalan un buen número de estereotipos sexistas que solo valoran a la mujer desde un punto de vista sexual", añade.

El PSOE de Granada, no solo exige la retirada del apoyo del Ayuntamiento a ese concurso de belleza y a "cualquier otro que suponga una discriminación de cualquier tipo", sino que les dice que no van a permitir este tipo de prácticas porque son "conscientes del papel de las instituciones en la promoción de la Igualdad". "Les recordamos que Granada tiene mujeres que son personalidades de la cultura y que por creer en esos valores sí que merecen ser no sólo nuestras embajadoras, sino modelos y referentes en los que mirarnos, como Mariana de Pineda, María Lejárraga, Elena Martin Vivaldi, María Escribano o Ángeles Mora, entre muchas otras", ha concluido.