Los parques infantiles volverán a estar disponibles de forma progresiva a partir del lunes

Según ha informado el Consistorio, aunque se ha venido preparando esta reapertura a lo largo de los últimos días, en la mañana del lunes los servicios de mantenimiento de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes procederán a la inspección de todas estas áreas de juego, para confirmar su estado de uso y limpieza, para lo que se utilizará agua a presión con jabón. También se comprobará el estado del suelo y de los propios elementos de juego.

En este sentido, se ruega a la ciudadanía que no retire por su cuenta los precintos existentes, ya que si aún están puestos será porque el elemento en cuestión no ha podido ser revisado hasta ese momento y podría no reunir las condiciones adecuadas para su uso. Se espera que todas las áreas infantiles y de mayores ubicadas en parques puedan quedar operativas a lo largo del lunes.

Asimismo, se recomienda a las familias procuren mantener, en todo momento, las medidas sanitarias recomendadas para evitar excesivas aglomeraciones dentro y fuera de estos espacios.

DÍA MUNDIAL CONTRA LA ELA

Por otra parte, este domingo, 21 de junio, entre las 21.00 y las 22.00 horas, la Fuente de la Hispanidad se iluminará en color verde, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

De este modo, Zaragoza se suma así a la campaña 'Luz por la ELA' con el objetivo de visibilizar la enfermedad y apoyar a las personas afectadas, concienciando además a la sociedad sobre las dificultades que conllevan en su día a día.