Mendia asegura que el PSE representa la izquierda "responsable, no nacionalista y con capacidad para gobernar"

20M EP

La candidata del PSE-EE a lehendakari para las elecciones del 12 de julio, Idoia Mendia, ha asegurado que su partido representa la izquierda "responsable, no nacionalista y con capacidad para gobernar" en Euskadi, algo que -según ha dicho- queda demostrado por el hecho de que "no hay nadie que piense en un Gobierno Vasco que no pase por los socialistas".