Feijóo avanza una campaña de propuestas contra la "pandemia económica": "No estamos aquí para derrotar a nadie"

"No estamos aquí para derrotar a nadie. No nos presentamos a las elecciones para darle un repaso a nadie, nos presentamos a las elecciones para ser útiles", ha reivindicado este sábado Feijóo, durante un sencillo acto de partido en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, con el que ha retomado la precampaña de cara a una cita con las urnas que, prevista inicialmente para el 5 de abril, se vio truncada por la pandemia del coronavirus.

Con la exdelegada de la Xunta en la ciudad olívica, Corina Porro, como número dos de la candidatura por Pontevedra y como anfitriona del acto, el líder del PPdeG -que ocupa el puesto 'uno' por la misma provincia- ha estado acompañado de las cabezas de lista por el resto de circunscripciones: la conselleira Ángeles Vázquez, por A Coruña; la presidenta del PP provincial de Lugo, Elena Candia; y la exdelegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz.

Con el mar de fondo, Feijóo ha iniciado su discurso sacando pecho de que la Comunidad gallega es "la región europea más competitiva" en el sector de la pesca, para seguidamente agradecer a los profesionales de la sanidad gallega, de los servicios sociales y a "todos los que trabajaron para mantener los servicios esenciales" su labor durante la pandemia.

"Pienso que podemos decir con orgullo que Galicia respondió, porque la inmensa mayoría de los gallegos cumplió con el deber duro y complejo del confinamiento obligado y continuado semana tras semana, quincena tras quincena y mes tras mes", ha explicado Feijóo.

EL CORONAVIRUS "SIGUE AHÍ"

Tras advertir que "lamentablemente" el coronavirus "sigue ahí", ha dicho que lo que se avecina ahora son "las consecuencias económicas demoledoras" y los "grandes problemas sociales" derivados de esta situación.

Eso sí, del mismo modo que "Galicia demostró a sí misma que es capaz de anticiparse y remontar" ante las dificultades sanitarias, el candidato popular se ha mostrado "convencido de que también será capaz de superar antes que otras tierras las dificultades económicas y sociales".

Así, en un contexto "de tantas incertidumbres e inquietudes", ha expresado que el PP pretende aportar "tres cosas" para los próximos cuatro años: "Confianza, certezas y gestión. En este contexto, Feijóo ha avanzado que la del PP que él mismo capitanea será "una campaña de propuestas".

"Propuestas ante la situación económica, ante las dificultades sociales, propuestas de seguir mejorando los servicios públicos, de seguir modernizando nuestro territorio. De propuestas para crear empleo y para recuperar el crecimiento económico".

Echando la vista atrás, tras 11 años en la Xunta, ha recordado que los populares se pusieron "a disposición de Galicia" durante la anterior recesión, tras la cual la Comunidad, ha reivindicado, fue capaz "de crecer y crear empleo". "Y ahora nos volvemos a poner a disposición de Galicia en esta profunda recesión que lamentablemente vamos a vivir y ya vivimos con intensidad", ha asegurado.

QUE LA GENTE "ACUDA A LAS URNAS" EL 12

Por ello, y en vista de que la superación de la "pandemia económica" va a necesitar "la implicación de todos", el candidato a la reelección ha hecho un llamamiento a que la gente "acuda a las urnas el 12 de julio con tranquilidad" para que "simplemente vote lo que crean oportuno" y elija "la opción política que crea que es mejor".

Su candidatura, que será presentada con más detalles este domingo en un acto en Santiago al que asistirá el presidente del PP nacional, Pablo Casado, será la de un gobierno "que sea libre para gobernar", en el que "la mayoría esté representada" y que "no esté sometido a intereses de una minoría". "Que esté a lo que tiene que estar, que es a los intereses generales de las gallegas y los gallegos", ha resumido.

VIGO DIO UNA RESPUESTA "A LA ALTURA"

En su discurso, Feijóo también ha abordado los pasados tres meses "muy largos, tristes y duros" que vivió Galicia, donde 619 personas perdieron la vida como consecuencia de la COVID-19. En el caso concreto de Vigo, ha afirmado que su respuesta estuvo "a la altura".

"Aquí fuimos pioneros en el 'COVID-Auto' que después copiaron otros hospitales de España. Aquí funcionó uno de los mejores laboratorios de microbiología de Europa haciendo miles de PCR contando de forma simultánea distintas técnicas y descubriendo una forma masiva de detección del virus", ha abordado el también presidente de la Xunta.

Y es que, según sus palabras, "en ningún momento" Vigo tuvo un riesgo de colapso sanitario y fue "una de las pocas grandes ciudades de España" que no precisó desplegar un hospital de campaña -en la Comunidad gallega no se llegaron a emplear, aunque el Sergas llegó a planificar uno en Santiago y otro en A Coruña-, lo cual fue posible gracias al "esfuerzo de todos en los últimos años" para convertir el complejo hospitalario vigués en "referencia".

"Esta pandemia puso a prueba el sistema sanitario público español. Y en Galicia, y especialmente en Vigo, creo que se ha respondido con nota", ha expresado el candidato del PPdeG.