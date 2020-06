L'Oceanogràfic obri l'1 de juliol "amb totes les garanties" i una promoció especial

Les entrades estaran disponibles a través de la venda en línia de l'Oceanogràfic. La promoció té una quota de venda màxim de 2.000 persones per dia.

Des d'Avanqua, gestora del recinte, recalquen que, en l'actual situació sanitària, la visita es realitzarà amb totes les mesures establides per a la visita d'espais públics, tant en les seues grans zones exteriors, amb més de prop de 80.000 metres quadrats, com en els aquaris, de manera que es podrà contemplar en més de 50 punts expositius tots els hàbitats del planeta, amb més de 15.000 animals i quasi 600 espècies d'una forma privilegiada, així com gaudir de les exhibicions educatives en el delfinari.

Per a facilitar a les famílies una visita segura i plaent de tot el conjunt de l'Oceanográfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències s'han introduït nombrosos canvis relatius a l'ingrés i el transcurs dels recorreguts, així com per al delfinari, botigues i els servicis de restauració.

L'accés al major aquari d'Europa es podrà aconseguir amb la venda d'entrades per internet, a través de la web oceanografic.org, en la qual es poden consultar les condicions de les entrades i la visita, així com en les taquilles del recinte.