Investigan un segundo brote de coronavirus en Cádiz: un militar contagiado y 22 aislados

Un nuevo brote de coronavirus ataca Cádiz, el segundo en 24 horas tras detectarse este jueves un nuevo foco en un centro social y una pensión de la localidad gaditana de Algeciras. En este caso se ha detectado en el cuartel militar de Camposoto, en San Fernando, donde un sargento primero del Ejército de Tierra ha dado positivo por Covid-19, según recoge ABC.

La confirmación de la enfermedad ha provocado que se activen los protocolos de prevención y protección frente al virus y se ordene el aislamiento de este alto cargo y de otros 22 militares que han estado en contacto estrecho con él durante dos semanas.

El sargento cumplirá con la cuarentena obligatoria en su domicilio, mientras que algunos de los 22 casos sospechosos pasarán el confinamiento en sus casas o en la residencia que se encuentra en el propio cuartel.

Fuentes internas del acuartelamiento han destacado la preocupación que este rebrote ha despertado entre las personas que trabajan allí recalcando que en el comedor, donde este viernes ha tenido lugar una comida con la asistencia de un gran número de personas, pueden llegar a coincidir diariamente entorno a 1.000 personas.

Desde el Ejército, sin embargo, llaman a la tranquilidad, asegurando que se han tomado todas las medidas de protección necesarias y que se cumplen todas las disposiciones decretadas para la desescalada. Insisten, además, en que el cuartel de Camposoto es un lugar completamente seguro y que solo el 70% del personaL se encuentra trabajando, cumpliendo así la normativa.

Trabajadores de Camposoto se muestran intranquilos ante el brote ya que explican que las medidas tomadas no son tan estrictas. "En los dormitorios hay 120 personas por planta. Se comparten de seis en seis y ahí no hay ni paredes ni nada. Como los baños, que son compartidos", afirma uno de ellos, que también subraya que en el mes de agosto desembarcarán allí más de 800 alumnos con el objetivo de completar su formación y unirse al Ejército, "y no parece que vayan a tomar medidas".