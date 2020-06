Harry y Meghan no pueden continuar con su fundación Archewell por tener un nombre "demasiado vago"

Nada, que todo son trabas. Con la burocracia han topado. Si Meghan Markle y el príncipe Harry creen en el destino, sin lugar a dudas este les está diciendo que la fundación que pretender formar y cuyo nombre, Archewell, un guiño a su hijo Archie, ya tenían decidido, no tiene demasiado futuro.

Ambos están deseosos y trabajando estos días desde su mansión en Los Angeles para sacar adelante uno de esos proyectos benéficos con los que el matrimonio no solo se siente muy comprometido, sino con cuyos valores y funciones se sienten hermanados y que, por el hecho de trabajar codo con codo, hace que su amor vaya creciendo día a día.

Pero ha llegado un nuevo varapalo y ya van unos cuantos. El primero fue la abuela del príncipe, la reina Isabel II, que les obligó a renunciar al término "real" de cualquier negocio en el que se embarcaran, por lo que el primigenio Sussex Royal pasó a ser el Archewell actual.

Pero luego llegaron los rumores (que muchos acusaron de fake news para intentar desestabilizar a la pareja) sobre la presunta relación de la fundación con una red financiera de blanqueo de dinero, y no con los fines solidarios con los que se anunciaba. Todo ello sin olvidar el parón que ha significado la pandemia y el confinamiento por el coronavirus.

Y ahora ha llegado la UPSTO. Es decir, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, en sus siglas en inglés. Pero, ¿qué les ha hecho esta unidad a los duques de Sussex? Pues negarles el registro de la marca Archewell, tal y como ha informado el periódico The Sun.

Lo mejor de todo, asegura el medio, que ha publicado los documentos que prueban la negativa, son las razones que ha dado al UPSTO para denegar el permiso: se trata de un nombre "demasiado vago" y poco explicativo, así como incide el documento en que aún deben pagar unos "impuestos adicionales".

La idea era haber lanzado la marca el pasado 26 de mayo, pero llegó el "aviso de irregularidad": un examinador de patentes había dado con ciertas incongruencias en la documentación presentada por el despacho de abogados Cobblestone Lane LLC, con sede en Delaware, el pasado 3 de marzo.

Dichas incongruencias están reflejadas en los papeles que ha presentado el citado medio: no se proporciona una dirección web desde la que se acceda a contenidos relacionados con la filantropía, las donaciones económicas o el voluntariado, así como no es específica al clasificar la categoría de la marca, quedando por tanto indefinida su naturaleza.

Por último, en un error un poco de novato, "la solicitud no estaba firmada, lo que hace que no se verifique correctamente", escribía el examinador. Así pues, al no estar registrada, Archewell (si es que finalmente se acaba llamando así) aún no puede operar ni tener ningún tipo de actividad, al menos en Estados Unidos.