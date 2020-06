La Comunitat Valenciana rebrà 1.880 milions del FLA del tercer trimestre del 2020

20M EP

El Govern d'Espanya, per mitjà de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (Cdgae), ha acordat assignar a les comunitats autònomes per al tercer trimestre d'enguany un total de 7.902,55 milions d'euros amb càrrec al Fons de Finançament de les Comunitats Autònomes. Amb aquesta mesura, la Comunitat Valenciana rep 1.880,46 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).