Adjudicats els nous carrils bici de Ramón y Cajal-Fernando el Catòlic i Institut Obrer

La Junta de Govern Local ha aprovat en la seua reunió d’aquest divendres l'adjudicació dels nous carrils bici de les Grans Vies Ramón y Cajal i Fernando el Catòlic, així com de l'avinguda de l'Institut Obrer de València. En total, estos nous eixos permetran incrementar en quasi 3 quilòmetres les infraestructures ciclistes de la ciutat.

Els dos projectes han sigut adjudicats per un import total de quasi 350.000 euros, la qual cosa suposa una rebaixa d'aproximadament el 20% respecte al pressupost inicial. En el primer cas, l'empresa Señalitzaciones y Obras Fernández S.L. ha resultat adjudicatària de l'execució del nou carril bici de les Grans Vies Ramón y Cajal i Fernando el Catòlic, un itinerari que s'estendrà al llarg de 1.700 metres de longitud des de la plaça d'Espanya fins a Nou Centre.

El pressupost d'adjudicació ha ascendit a 249.668,32 €, i serà el primer cas que s'habilite a la ciutat un carril bici unidireccional per sentit, compartit amb el carril EMT-Taxi. El disseny deixa un important ‘sobreample’ per al carril bici, de manera que el servei EMT-Taxi no perda el seu espai. En sentit antic llit del Túria, este carril connectarà amb el carril bici de Sant Vicent entre la plaça d'Espanya i Sant Agustí; mentre que en sentit cap al centre de la ciutat, connectarà des de Pius XII i fins al del carrer Conca.

Per part seua, la infraestructura de l'avinguda de l'Institut Obrer de València, que compta amb un pressupost d'adjudicació de 99.712 €, serà executada per l’empresa Pavasal Empresa Constructora S. A. Este nou carril es construirà des del carrer d'Amado Granell Mesado, en coordinació amb les obres que FGV està realitzant en eixe punt. El recorregut es prolongarà fins a l'Albereda, passant pel Pont de Montolivet, per un itinerari de 1.100 metres de carril bici bidireccional, segregat de la calçada i de 2,50 metres d'ample.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha expressat la seua satisfacció per estes dues noves accions de millora de la mobilitat urbana: “Ens alegra veure com estos nous eixos ciclistes, fruit de tants mesos de treball, per fi es materialitzaran”.

El delegat ha subratllat a més “el valor de portar endavant projectes com estos, precisament en estos moments en els quals des de tots els àmbits s'apunta a la conveniència de fomentar les maneres de mobilitat sostenibles, i des d'algunes instàncies ja es comencen a fer els primers passos en eixe sentit. Tot això –ha conclòs l'edil- ratifica que València va encertar quan va emprendre el gir en les seues polítiques de mobilitat fa ara cinc anys”.

Reordenació de la plaça de la Reina

Durant la reunió de la Junta de Govern Local s'ha aprovat també l'adjudicació de la prestació dels serveis de Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres corresponents al projecte “Reordenació de la plaça de la Reina de València”, segons les característiques que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques.

L'encarregada serà l'UTE (Unió Temporal d'Empreses) integrada per les empreses Oficina Tècnica TES SL - Tomás Llavador Arquitectos e Ingenierons S.L., per un import de 257.400 € (més 54.054,00 € d'IVA). Grezzi ha recordat que “el projecte s'ha treballat de manera participada amb els actors tant de la ciutat com del barri, i com ja vam fer estes setmanes amb representants de la FEHV, ens reunirem de nou amb l'equip motor del procés participatiu Participa Reina i la resta d'agents per a anar valorant tots els passos que es donen des de l'inici de les obres”.