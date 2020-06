CSIF exige "que se compense a los trabajadores que han estado luchando contra la pandemia del Covid-19"

CSIF ha hecho este anuncio después de que este viernes se ha reunido de nuevo la mesa sectorial del Servicio Riojano de Salud (SERIS) en la que se han abordado diferentes temas pendientes en anteriores citas como son los asuntos relacionados el Covid-19.

Este sindicato "no pide ni quiere una limosna, sino un concepto retributivo que se mantenga en el tiempo. Llámese productividad, carrera-desarrollo , o cualquier otro que se establezca al efecto".

CSIF entiende que "sólo hay dos formas para compensar todo ese esfuerzo y sacrificio: con retribuciones o con mejoras laborales o en la contratación".

La administración es partidaria de hacer un pago compensatorio a los trabajadores que estando por baja o aislamiento por COVID, hayan visto disminuidas sus retribuciones en conceptos como nocturnidad, festividad o atención continuada.

En otras comunidades como Castilla-León, Aragón, Cataluña o Canarias se están concretando medidas en el sentido de retribuir de forma extraordinaria a todos los trabajadores que han estado trabajando en este periodo. CSIF ha pedido que aquí en la Rioja se haga lo mismo.

La administración nos enviará un acuerdo global con estas medidas retributivas. CSIF se sorprende de que la administración entienda como una compensación el dar días libres por los días de Semana Santa trabajados en festivo (a los que no les "tocaba" trabajar). Este sindicato ha pedido que se paguen esos días festivos como tales.

Por otra parte, "hemos solicitado que a los trabajadores de los servicios de salud se nos considere personal de riesgo. La administración dice que esta mesa sectorial no es el ámbito en el que se debe negociar dicha petición".

CSIF ha mostrado hoy su indignación porque la Administración "ya no sólo no compensa la profesionalidad y el esfuerzo, sino que los penalizan. A trabajadores que han estado de baja por COVID, se les han disminuido sus retribuciones de forma que les han suprimido de su nómina conceptos como nocturnidad, turnicidad o atención continuada".

Por ello, el sindicato exige que "sin necesidad de recurrir a los tribunales la administración dé a sus trabajadores lo que les corresponde".

CSIF también pedirá que al personal contratado en este periodo se les compense y se les favorezca en sus contrataciones.

En cuestión de seguridad y prevención de riesgos, señalar que en la mesa sectorial del pasado 23 de mayo, el secretario general técnico de la Consejería de Salud afirmó que se tenían los equipos de protección adecuados en número y calidad.

"Esperemos que sea cierto porque este pasado miércoles trabajadores del SERIS recibieron una alerta de unas mascarillas que no cumplen con los requisitos técnicos necesarios. Desconocemos si estas mascarillas se han usado en el servicio de salud", afirman desde el sindicato.

En cualquier caso, "se ha creado entre los profesionales una alarma que puede responder a que esas mascarillas hayan sido usadas en el SERIS y si no, ¿qué sentido tiene que se alerte de 2 mascarillas defectuosas, cuando en distintas informaciones sobre los EPI, hay cientos de estos elementos de protección que no han pasado los controles de calidad?".

Por otra parte, CSIF ha preguntado por la situación del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Logroño "donde no se regula a los pacientes que acuden; no hay servicio de seguridad; no hay zonas marcadas de pacientes sospechosos de COVID y de los que no lo son; no hay circuitos para mantener las distancias de seguridad; es un celador quien "a viva voz" pregunta y determina que paciente puede ser sospechoso de COVID, entre otras irregularidades".

Al final de la reunión, el director quería condicionar el pago de la productividad variable a las retribuciones que se podrían establecer para "los temas" COVID. CSIF ha mostrado su rechazo a esta medida "por entender que son dos conceptos totalmente distintos y se deberán abonar ambos".

CSIF ha mostrado "su decepción y malestar" porque este año precisamente se esté retrasando el pago de la productividad variable correspondiente al 2018, ya que nunca el pago se ha efectuado tan tarde. "Algo que no es de recibo a tenor de las circunstancias".