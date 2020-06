Detenido por disparar al aire con una escopeta desde su balcón tras discutir con un vecino en Villalgordo

Los vecinos, al escuchar los disparos, se encargaron de llamar al 112, asistiendo al lugar de los hechos la Guardia civil, así como los familiares del individuo, ya que este se negaba a salir de su casa y no fue hasta la 1.00 de la madrugada cuando "lograron que saliese", según ha contado Martínez.

El primer edil de la localidad, ha explicado que entre los "familiares e hijos y Guardia Civil" le convencieron para que se "entregara", y tras salir, lo trasladaron al Hospital de Albacete a pesar de no haber sufrido "ningún daño físico".

Además, ha expuesto que "afortunadamente no fue a más" y que "no hubo que lamentar ninguna desgracia personal". Asimismo, Martínez ha reconocido que en cuanto se enteró de lo que estaba sucediendo se preocupó y lo primero que pensó es en que "no hubiese daños personales" y se alegra de que "afortunadamente se ha resuelto el caso dentro de la normalidad y no ha terminado mal".

El individuo, según ha contado Martínez, tiene alrededor de 72 años, y este caso "está en manos de la Guardia Civil".