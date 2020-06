Coronavirus.- De la Torre anima a los ciudadanos a no acudir a las playas para celebrar la Noche de San Juan

20M EP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aconsejado a los ciudadanos que no vayan a la playa a celebrar la Noche de San Juan, el 23 de junio, para evitar concentraciones no permitidas, y ha insistido en que no se puede olvidar "que la lucha contra el virus debe ser permanente".