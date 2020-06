L'Hemisfèric ofereix aquest cap de setmana projeccions sobre volcans, viatges espacials i dinosaures

'Apollo 11. Primers passos' trasllada l'espectador a la històrica missió de l'any 1969 des dels moments més importants de l'enlairament de la nau i també inclou escenes filmades en l'interior del coet. La pel·lícula IMAX 'Volcans' explica com es va formar la Terra i mostra imatges espectaculars, des d'un volcà actiu a Indonèsia fins a la ciutat de Pompeia.

La pel·lícula 'Secrets of the Universe' introdueix el públic en la física de partícules amb el Gran Colisionador d'Hadrons del Consell Europeu d'Investigació Nuclear (CERN). 'Caminant entre dinosaures: planeta prehistòric 3D', protagonitzada per personatges animats sobre fons reals, trasllada els espectadors a l'Alaska del Cretàcic a través de la història de dos joves Pachyrhinosaurus (grans dinosaures herbívors).

En 'Viatge a l'Espai. Pròxima Parada: Mart' mostra els desafiaments que la NASA i la indústria espacial han de superar per a dur a terme futures missions en Mart o capturar asteroides.

L'aforament de sala de l'Hemisfèric és de 76 butaques per a mantindre la distància social i s'ha senyalitzat convenientment perquè els espectadors sàpien quins seients poden ocupar.

En les sessions amb projeccions 3D, els espectadors disposen d'ulleres 3D, desinfectades adequadament en acabar cada sessió per a garantir la higiene de les mateixes, i precintades en borses individuals. A més, s'ha incrementat la freqüència de neteja de la sala entre sessió i sessió, que inclou la desinfecció de les butaques i passamans.

Tant l'Hemisfèric com el Museu de les Ciències han obtingut el segell 'Safe Tourism Certified', creat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), que certifica al complex de divulgació com a destinació segura.

D'altra banda, continua la promoció de les entrades al Museu de les Ciències amb tarifa única i econòmica de quatre euros, que estarà vigent fins al 28 de juny. D'aquesta forma, la Ciutat de les Arts i les Ciències vol continuar promocionant la visita el Museu, adaptant el preu per la limitació d'ús tàctil de mòduls a causa de les mesures higiènic-sanitàries pel coronavirus.