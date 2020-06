La intenció de despesa dels valencians per a aquest estiu cau un 22 per cent

Els valencians han declarat que en les vacances del 2020 tenen intenció de gastar una mitjana de 811 euros, pel que fa als 1.196 euros de l'estiu passat, mentre que el conjunt d'espanyols preveu gastar 848 euros, un 4 per cent menys.

Segons l'estudi, sis de cada deu enquestats (63%), manifesta tindre pensat realitzar un desemborsament menor en les seues vacances del 2020, en comparació de les del 2019. D'altra banda, un 30% ha declara tindre intenció de gastar el mateix que l'any anterior (49%, en 2019).

Només el 7% dels enquestats ratifica la seua intenció de gastar més en aquestes vacances, mostrant un notable descens de 19 punts percentuals pel que fa a aquells que ho van expressar el 2019.

Quant als plans vacacionals, el 13% dels valencians declara que la crisi sanitària de la Covid-19 no ha afectat els seus plans vacacionals, tenint intenció de seguir realitzant el mateix tipus de viatge.

VIATGES

El 28% diu que tenia intenció de viatjar, però ara no ho farà per por del contagi i un 24% diu que té intenció de viatjar, però amb canvis en els seus plans inicials, gastant menys i allotjant-se de manera diferent.

Un 20% dels valencians declara que no viatjarà per motius econòmics; i un 10% no ho farà per les restriccions en hotels i platges, mentre que el 7% diu haver canviat els seus plans de turisme de platja per turisme rural.

TURISME NACIONAL I ANAR DE COMPRES

El 65% dels ciutadans valencians -davant del 59% del total d'Espanya- té la intenció de realitzar viatges dins del territori nacional, sobretot a casa de familiars i amics, segons les mateixes fonts que destaquen que en la majoria d'activitats els valencians es troben per sobre dels percentatges del total d'Espanya.

Un 84% dels valencians declaren que aniran de compres, davant del 82% del total d'espanyols, i un 55% esmenta que anirà al cinema davant del 51% del total d'Espanya.

Així mateix un 44% dels valencians dedicarà part de les seues vacances a realitzar turisme rural pel nostre país.