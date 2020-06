PP destaca su "municipalismo frente al partidismo del PSOE" para "salvar a Sánchez a costa de ayuntamientos"

El PP de Sevilla ha celebrado un acto bajo el lema 'Gobiernos por la libertad' para conmemorar el primer año de gobiernos municipales del PP en la provincia y en el que han participado la secretaria general del PP andaluz, Loles López; la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, los alcaldes del PP en la provincia; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, y demás portavoces del PP sevillano.

En su intervención, la presidenta popular ha destacado que un año después "se ha demostrado que en la provincia de Sevilla hay dos tipos de alcaldes: los que dan la cara por sus vecinos, el PP, y los que solo dan la cara por su partido, el PSOE". "Porque para el PP, gobernar con eficacia un ayuntamiento es dar la cara cada día por nuestros vecinos y dar la espalda en cada momento al populismo, la demagogia y el partidismo", agrega en un comunicado el PP.

Según señala Pérez, "un año después, los once alcaldes populares de la provincia y los 255 concejales del PP en nuestros pueblos han demostrado que el PP es el partido del municipalismo y de la buena gestión. Llevan un año en la calle, anticipando los problemas, ofreciendo soluciones y actuando allí donde los gobiernos socialistas han soltado lastre abandonando a los ayuntamientos".

Para la presidenta popular, "frente al compromiso por el municipalismo y por nuestros pueblos, los gobiernos socialistas se han puesto a disposición de Sánchez, aunque eso sea a costa de abandonar a los ayuntamientos sevillanos endosándoles competencias y facturas durante esta pandemia que deberían haber sido asumidas por la Diputación y por el gobierno de Sánchez".

"Y es que el gobierno de de PSOE y Podemos ha aprobado una Renta Mínima Vital pasándole el coste de su tramitación a los ayuntamientos sevillanos tendría que hacer frente a unos 40 millones extra para su gestión. La Diputación ha decidido también endosarle el coste de los equipos de protección individual (EPI) a los ayuntamientos a partir del 1 de julio y, sobre todo, y lo más preocupante, es que el gobierno de Sánchez no solo impide a los ayuntamientos poder disponer de sus ahorros sino que además pretende expropiarlos para tapar su nefasta gestión", afirma.

Ante todo ello, insiste en que los sevillanos "no solo tienen a los alcaldes del PP de su lado, el gobierno de Juanma Moreno ha demostrado su compromiso con los ayuntamientos y con el empleo impulsando el Plan Aire, un plan por el que lo municipios de la provincia podrán tener a su disposición 30 millones de euros para realizar contratos entre sus vecinos y sacar adelante proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria, como mantenimiento de espacios públicos, atención social, obras menores, servicios básicos y actuaciones urgentes".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha manifestado que "el PP es la verdadera alternativa en Sevilla". "Si os dais cuenta hay un partido que está en el Gobierno, en la Diputación, en la ciudad de Sevilla y muchos ayuntamientos, que está auténticamente paralizado y no ofrece futuro a sus ciudades, frente a un partido vivo, el PP, deseando de ofrecer esa alternativa y ese futuro", añade.

En su opinión, "Sevilla es la ciudad con más futuro del mundo, si desde el Ayuntamiento se deciden a ofrecerle ese futuro, que esta ciudad y sus ciudadano vamos a ser capaces de construir, si verdaderamente hay alguien que se tome la ciudad en serio".

Ha añadido que "no tomarse la ciudad en serio es que el Parque de María Luisa esté en un estado lamentable, la ciudad esté sucia, las colas del paro son mucho más larga que la de las ciudades de su tamaño o ver cómo en lugares como Carmona, Tomares o Pilas el nivel de digitalización es mucho más alto que en la capital de Andalucía". "En definitiva, es ver la ciudad con ojos de ciudadano y no ver la ciudad con los ojos desde el ombligo de su alcalde", concluye.

Asegura que "a eso está jugando el alcalde, Juan Espadas, a labrarse un futuro fuera de esta ciudad a costa de mantener estancada Sevilla". Ha indicado que los concejales del PP van a seguir "dando la cara por nuestros vecinos, planteando esa óptica ciudadana alejada de esas miradas hacia uno mismo". "Sevilla tiene a día de hoy de manos del alcalde de la ciudad muy poco futuro, sencillamente porque Espadas en Sevilla no está esta con la cabeza en mil sitio menos de la ciudad de Sevilla", añade.

Pérez ha resaltado "el contraste del gobierno andaluz con el de España y Sevilla, la cantidad de normativas puestas en marcha en Andalucía para favorecer la reactivación económica, algo que no ha ocurrido en Sevilla". "Qué capacidad para removerlo todo en interés de los vecinos y no en interés del presidente de la Junta Andalucía, algo que sí ocurre en el Ayuntamiento de Sevilla porque por mantenerse un día más en el sillón con el apoyo de Podemos, el alcalde de Sevilla no es capaz de tomar esas medidas transformadoras y regeneradoras que se están tomando en la Junta Andalucía", incide.