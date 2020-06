La Casa de la Provincia ofrece una muestra pictórica del cubano Juan Garcés para "visibilizar" a desfavorecidos

Se trata de una exposición en la que el artista muestra un repertorio de retratos en blanco y negro de personas "desfavorecidas, marginadas y cotidianamente invisibles, sobre las que pone el foco para visibilizarlas y estimular la solidaridad de los demás", informa la Diputación en un comunicado.

Garcés, que lleva más de veinte años afincado en Granada, ha donado gran parte de esta serie para colaborar en la financiación de la obra social de ARS Remedia Humanitas, asociación granadina sin ánimo de lucro, plataforma de difusión y promoción del arte que, mediante acciones puntuales, genera recursos destinados a fines solidarios y que produce esta muestra.

"Me siento y quiero estar comprometido con los que nada tienen teniendo tanto a su alrededor, los que veo tirados en el suelo a la entrada de los supermercados. No disfruto nada representando estas imágenes, pero me queda la esperanza de ser capaz de aportar algo a la conciencia de las personas y despertar sentimientos solidarios", ha expresado el artista.

Por su parte, Moyano ha ensalzado esa función social de la creación artística y la movilización de conciencias, que se puede "vehicular" a través del arte y "que conecta directamente con los intereses de esta Casa de la Provincia, un organismo que quiere ser escaparate de tendencias culturales de y en la provincia, un foro de encuentro y de intercambio y, también, una plataforma para formar e informar en la cooperación y en la solidaridad".

En la Casa de la Provincia, acompañando al diputado de Cultura y al artista en la apertura al público de la exposición, han estado también representantes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y también Julia Moreno, presidenta de ARH y comisaria de la muestra, y el segundo comisario, Marcelino Sánchez, quienes han destacado los vínculos de la asociación con las "inquietudes solidarias de personas relacionadas con el

arte, tanto en su aspecto creativo como en la difusión y comercialización del mismo".

Según han explicado ambos comisarios, "de nuestra experiencia ha surgido la idea de relacionar arte y asistencia a las necesidades humanas, porque consideramos que el arte ha tenido siempre una función social que hoy es necesario potenciar, dadas las grandes carencias y desigualdades que existen en el mundo, e incluso en nuestra sociedad más próxima".

'Blanco y Negro' está compuesta por 24 retratos realizados en técnica de pastel seco sobre tabla, en blanco y negro, de personas "con quienes nos podemos cruzar a diario, que nos piden dinero, que se encuentran arrinconados o tirados en el suelo". Personajes cotidianos a los que, según Juan Garcés, "nadie retrata y que a pesar de verlos todos los días y continuamente, se nos hacen invisibles". La muestra se puede visitar en la Sala Provincia, de la Casa de la Provincia de la Diputación de martes a sábado en horario de 10 a 14 y de 18 a 21 horas y domingos y festivos en horario de 10 a 14 horas.